Pier Silvio Berlusconi non dovrà pagare il risarcimento all'ex cuoco, la Cassazione gli dà ragione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si conclude con un nulla di fatto il contenzioso tra Pier Silvio Berlusconi e il suo ex chef Giacomo Canale. La disputa arriva all’epilogo definitivo con un’ordinanza della Corte di Cassazione che conferma l’infondatezza della richiesta del dipendente. La Corte boccia l’ex cuoco e la sua richiesta da oltre 680.000 euro per straordinari, presunti danni psicofisici e mancati riposi. Le spese legali saranno devolute in beneficenza al territorio di Viareggio, città dove risiede l’ex dipendente.

Conclusa la disputa tra Berlusconi e l’ex cuoco

L’ex cuoco di casa Berlusconi aveva portato in tribunale Pier Silvio per presunti danni psicofisici, straordinari e mancati riposi non pagati. Il tutto per oltre 680.000 euro.

Ma la Corte di Cassazione ha sentenziato: nulla da fare per l’ex dipendente. L’ordinanza depositata sabato 31 ottobre mette fine alla disputa legale e al contenzioso di oltre mezzo milione di euro.

Risulterebbero infondate le richieste avanzate dall’ex cuoco, che presentava prove su circa 11 anni di servizio trascorsi presso abitazioni e imbarcazioni della famiglia Berlusconi.

Cosa chiedeva e perché

La tesi della difesa dell’ex cuoco era di 11 anni di danni psicofisici, spettanze mancanti come per straordinari e mancati riposi. Secondo la Corte Suprema, però, erano inammissibili quattro dei cinque motivi di ricorso presentati e infondato il quinto.

L’ex cuoco aveva fatto richiesta del risarcimento economico pari a 680.000 euro, ma sarebbe stato bocciato insieme ai motivi presentati. A pesare sarebbero state proprio le ammissioni rese da Giacomo Canale nel corso degli altri gradi di giudizio.

Per esempio, nell’istruttoria aveva confermato che gran parte del suo lavoro si svolgeva soltanto quattro giorni alla settimana, mentre le altre giornate erano occupate da un collega. In questo modo la turnazione era compatibile con il recupero psicofisico, che dichiarava essere mancante. Inoltre, la retribuzione percepita comprendeva un’indennità forfettaria pensata per coprire gli straordinari.

Spese legali in beneficenza

La Corte Suprema ha condannato l’ex cuoco al pagamento delle spese di giudizio, ovvero 4.500 euro oltre gli accessori di legge.

Soldi che non andranno alla famiglia Berlusconi.

Secondo quanto riporta Fanpage.it, tutte le spese del procedimento saranno interamente devolute in beneficenza alle associazioni del territorio di Viareggio, la città dove risiede l’ex dipendente.