Pier Silvio Berlusconi parla dopo l'incidente tra Villasanta e Arcore: "Miracolo, poteva essere una tragedia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pier Silvio Berlusconi definisce un “miracolo” essere uscito illeso dal violento incidente con la sua Aston Martin. In occasione di un incontro con i collaboratori Mediaset, l’amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope ha commentato lo spaventoso frontale che l’ha coinvolto mentre rientrava a casa da lavoro, in cui la sua auto è finita distrutta. “Poteva essere una tragedia” ha confessato davanti ai suoi dipendenti.

L’incidente di Pier Silvio Berlusconi

L’incidente a Pier Silvio Berlusconi si è verificato intorno alle 21.30 di ieri sulla provinciale 45 nel territorio di Vimercate, tra i comuni brianzoli di Villasanta e Arcore, mentre l’ad era di ritorno a casa dagli uffici di Cologno Monzese.

Secondo quanto ricostruito da Ansa, il manager 57enne era alla guida del suo Suv Aston Martin Dbx, quando sarebbe stato colpito quasi frontalmente da un automobilista proveniente dalla corsia opposta, che in piena accelerazione avrebbe perso il controllo della propria auto finendo contromano.

ANSA

Le condizioni

Nell’impatto sono esplosi tutti gli airbag e la parte anteriore del Suv è andata distrutta. Berlusconi è però uscito dall’abitacolo con lievi ferite e praticamente indenne, mentre il 26enne alla guida dell’altro veicolo sarebbe stato portato in ospedale in codice giallo, prima di essere dimesso con qualche contusione.

Solo un grande spavento quindi per l’ad di Mediaset, come raccontato da lui stesso in un incontro con i dipendenti e i collaboratori del gruppo organizzato in occasione del terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno.

Le parole nell’incontro con i dipendenti Mediaset

Ad aprire la serata intitolata Mediaset siamo Noi è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni rispondendo così a Gerry Scotti.

“Sto benissimo, ma ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima” ha dichiarato il 57enne, aggiungendo “forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, e voi”.