Pier Silvio Berlusconi pronto a riabbracciare Enrico Mentana e Amadeus a Mediaset, "porte aperte"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pier Silvio Berlusconi ha aperto le porte a dei vecchi volti dei canali Mediaset migrati però su altre realtà. Tra i nomi citati durante la serata con la stampa a Cologno Monzese ci sono quelli di Enrico Mentana, per il quale esprime stima professionale, e Amadeus. Poi il momento di presentare la televisione del futuro, la propria idea di un palinsesto, ma anche di uno specifico pubblico che continuerà a godere dei programmi di punta, ma in maniera innovativa.

Le novità di Mediaset

Incontro a Cologno Monzese per Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, nel corso della serata con la stampa, ha commentato l’arrivo di Giorgio Panariello e la futura collaborazione con Selvaggia Lucarelli. Si è anche soffermato sulla nuova strategia editoriale, in particolare di Canale 5.

Il primo commento su un nome importante è stato quello per Panariello, su cui Berlusconi ha spiegato: “È una sfida, una novità per noi. In passato ha già lavorato con il nostro gruppo e ora realizzerà un evento destinato a ripetersi nel tempo”.

Molto soddisfatto dell’offerta messa insieme dalla rete, sottolinea: “Non so se vi rendete conto della ricchezza che abbiamo in Italia dal cinema alla fiction, con tutti quei volti che il pubblico di Canale 5 riconosce e sente vicini”.

Il possibile ritorno di Amadeus

Altri nomi sono stati citati da Pier Silvio Berlusconi, in questo caso come possibili ritorni. Su Amadeus ha dichiarato che ha già lavorato con loro e “penso che lavorerà con noi anche in futuro”. Lo dà per scontato, ma è molta l’attesa per capire quale sarà il futuro del famoso conduttore.

Berlusconi loda Amadeus, che definisce un grande professionista e con una grande credibilità ed esperienza in ambito musicale: “Appena c’è il progetto giusto io sono totalmente favorevole“, ha dichiarato.

Al momento però non solo c’è una squadra molto ricca, ma anche tanti progetti forti già tutti occupati.

Questo è il motivo per il quale, almeno secondo quanto lascia intendere Berlusconi, Amadeus non sia stato ancora chiamato per una programmazione ufficiale in Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi “riapre” anche a EnricoMentana

Altro grande nome citato è quello di Enrico Mentana. Berlusconi anche in questo caso ha dichiarato la propria stima nei confronti del conduttore e giornalista: “Ha la mia stima professionale e il mio affetto per pezzi di vita insieme e la mia gratitudine per il Tg5, che è un pezzo portante di Mediaset”.

Ha poi dichiarato che Mentana ha sempre le porte aperte e se c’è un progetto che coincide con quello che possiamo fare e lui lo vuole fare, il posto ci sarà sempre.

Nel corso della serata si è tornati su diverse domande su Enrico Mentana e soprattutto sulla scadenza a dicembre del contratto con La7.

Berlusconi ha quindi aggiunto: “Un nuovo direttore del Tg5 da sottrarre alla Rai? Non porterei nessuno via dalla Rai, è un’azienda forte che rappresenta il servizio pubblico. Se ho qualcosa da cittadino da dire, è che bisognerebbe arricchire l’informazione”.