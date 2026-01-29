Pier Silvio Berlusconi risponde a Fabrizio Corona confermando il Gf, c'è Ilary Blasi al posto di Signorini

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Da tempo giravano indiscrezioni, ora è ufficiale. Il Grande Fratello 2026 si farà a metà marzo con in conduzione Ilary Blasi in sostituzione di Alfonso Signorini. La conferma è arrivata nella giornata del 29 gennaio con un comunicato di Mediaset che sancisce, di fatto, il ritorno, non scontato, del reality sul Canale 5, dopo il caso mediatico creato da Fabrizio Corona con il suo podcast Falsissimo. Una risposta implicita di Pier Silvio Berlusconi alle accuse del creator?

Quando inizia il Grande Fratello 2026

Come riporta Adnkronos, in una nota Mediaset ha voluto già comunicare le date della nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi.

Si parte intorno alla metà di marzo, in prima serata su Canale 5.

Ilary Blasi torna al timone del reality dopo l’esperienza con The Couple, andato in onda lo scorso anno, e la conduzione del Grande Fratello VIP dal 2016 al 2018.

Successivamente, fu proprio Alfonso Signorini a subentrare alla collega.

Come sarà il Grande Fratello di Ilary Blasi

Sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, il GF 2026 durerà sei settimane e sarà rinnovato nel format.

L’approccio sarà nuovo, senza stravolgere l’identità dello storico reality.

Inoltre, oltre alla diversa durata rispetto al passato, sono in programma “ritmi più intensi”.

Il nodo Grande Fratello Vip

Il giornalista Davide Maggio, sul suo sito, fa presente che, all’interno del comunicato diffuso da Mediaset sul ritorno del Grande Fratello, non si fa nessun accesso al fatto che l’edizione del programma sia nella sua consueta versione VIP.

Un’edizione senza personaggi celebri è già andata in onda a fine 2025 con in conduzione Simona Ventura.

Le indiscrezioni, anche dopo il caso Signorini creato da Fabrizio Corona, sottolineavano che la nuova edizione 2026 sarebbe stata VIP.

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi

Proprio nell’edizione 2018 del Grande Fratello, l’ultima condotta da Ilary Blasi, ci fu un acceso scontro con Fabrizio Corona.

All’epoca, l’ex re dei paparazzi andò ospite per incontrare la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, una delle concorrenti del programma.

Al termine della sorpresa, Ilary Blasi tolse la parola a Fabrizio Corona congedandolo e accusandolo di aver inscenato un teatrino sullo stile della famosa “paparazzata” su Flavia Vento e Francesco Totti, oggetto anche di un procedimento giudiziario.

Nel 2007 venne definitivamente archiviata l’ipotesi di estorsione ai danni dell’ex calciatore della Roma.