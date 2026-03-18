Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Corona e sul ritorno di Signorini a Mediaset tra "menzogne e odio"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pier Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio sul polverone sollevato contro Mediaset da Fabrizio Corona. Ha inoltre parlato di Alfonso Signorini, spiegando che un possibile suo rientro in azienda sarà valutato quando la magistratura avrà fatto il suo corso. E ancora, ha smentito di essersi infuriato con Fiorello per l’imitazione che lo showman ha fatto dell’ex re dei paparazzi. Infine ha dichiarato che al referendum sulla giustizia voterà “convintamente sì”.

Pier Silvio Berlusconi sul polverone sollevato da Corona: “Ci siamo difesi, punto”

Intervistato da Vanity Fair, Pier Silvio Berlusconi, quando gli è stato domandato un commento su quanto esternato contro Mediaset da Corona nei mesi scorsi, ha così risposto: “Non abbiamo perso tempo a gestire la questione e non ho intenzione di perderlo oggi”.

“Certo è che, di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito, l’azienda si è dovuta difendere. Punto”, ha aggiunto.

ANSA

Mediaset, Alfonso Signorini tornerà? La risposta di Pier Silvio Berlusconi

Capitolo Alfonso Signorini, altro bersaglio di Corona. “Ultimamente non l’ho sentito ma, a dirla tutta, non l’ho sentito da molto prima che partissero le questioni che oggi riguardano anche la magistratura”, ha rivelato l’ad di Mediaset.

Molti si domandano se il conduttore e giornalista milanese tornerà a lavorare per l’azienda di Cologno Monzese. Sulla questione Berlusconi non ha chiuso del tutto la porta, lasciando però intendere che ogni decisione sarà valutata attentamente in base allo sviluppo delle indagini in corso.

“Sul futuro – ha ragionato – ritengo doveroso e rispettoso non dare alcuna risposta perché c’è un procedimento in atto e aspettiamo l’esito. Lui si è autosospeso, ed è un gesto che abbiamo apprezzato”.

Il caso fatto esplodere da Corona ha anche gettato ombre sul modo di effettuare i casting del Grande Fratello. Anche su tale punto Berlusconi ha difeso il lavoro del suo team e delle realtà che si sono occupate di selezionare i concorrenti: “Per i controlli sul Grande Fratello che avevamo previsto, sia noi che Banijay abbiamo fatto tutti i controlli che potevamo fare e non c’è niente da dire”.

“Vedremo dove porteranno le indagini della magistratura”, ha chiosato il manager.

Smentita la sfuriata contro Fiorello

Nelle ultime settimane, Fiorello, nel programma Rai La Pennicanza, ha imitato più volte Corona e i suoi modi di comunicare nel podcast Falsissimo. Alcune indiscrezioni hanno sostenuto che Berlusconi si sia adirato in privato con lo showman siciliano.

“Con Fiorello – ha dichiarato Pier Silvio – ho un rapporto che considero molto bello, di grande simpatia. L’unica critica che gli muovo è che dovrebbe fare un po’ di televisione da noi”. Tradotto, nessuna irritazione per le imitazioni dell’ex re dei paparazzi.

Il futuro di Striscia la Notizia

Il manager ha anche parlato del futuro di Striscia la notizia. Il tg satirico è stato dirottato in prima serata, non raccogliendo ascolti tv entusiasmanti. Berlusconi ha spiegato di aver apprezzato il coraggio di Antonio Ricci di rinnovare il prodotto. “Sul futuro capiremo come orientarci e di che progetti parlare”, ha aggiunto, di fatto non confermando con certezza il ritorno in onda dello storico programma.

Il commento sull’esordio del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi

Il 17 marzo è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Un debutto sottotono sul fronte degli ascolti tv. Il numero uno di Mediaset non ne ha fatto un dramma, dicendo che ritiene opportuno dare tempo al reality per carburare e aggiungendo di aver deciso con Endemol di produrre una nuova stagione “perché pensiamo che sia uno di quei prodotti così centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti”.

Berlusconi sul referendum giustizia: “Voterò sì convintamente”

Spazio infine alla sua intenzione di voto sull’imminente referendum sulla giustizia: “Votare è fondamentale: parliamo di una questione molto importante per il nostro Paese. Voterò convintamente sì. Non per motivi politici, ma per motivi di civiltà e modernità”.