Pier Silvio Berlusconi smentisce il veto su Barbara D'Urso in Rai e La7, "se avessi questo potere..."

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In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha smentito categoricamente l’esistenza di un veto ai danni di Barbara D’Urso fuori dal Biscione. Rispondendo alle insistenti indiscrezioni che lo vorrebbero autore dei continui intoppi per il ritorno in tv dell’ex conduttrice di Canale 5, ha liquidato la questione con ironia, sottolineando che l’azienda non ha alcuna intenzione di influenzare le scelte editoriali della Rai, di La7 o delle piattaforme streaming. D’Urso, apprese le dichiarazioni, al momento ha preferito non commentare.

La frecciata di Pier Silvio Berlusconi sui presunti veti tv per Barbara D’Urso

“Un veto Mediaset sull’approdo di Barbara D’Urso in Rai? Ma va… quindi avrei dato un veto alla Rai, a La7, a Prime. Ma se avessi questo potere non l’avrei usato per Rai Way? Non è affar nostro dove va a lavorare la signora D’Urso”. Pier Silvio Berlusconi ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti, alimentate dai rumor che da mesi circolano nei corridoi televisivi.

Le indiscrezioni si erano intensificate dopo le dichiarazioni della stessa conduttrice al Premio Alassio per la Tv, dove aveva commentato i fallimenti dei suoi ultimi progetti in Rai dicendo: “Quando tornerò a condurre una trasmissione significherà che il veto non c’è… ma fino ad allora… chissà se esiste o no“. Tra l’azienda e l’ex volto di punta di Canale 5, del resto, i rapporti sono da tempo ai minimi termini, con tanto di causa legale intentata dalla presentatrice per presunte ingerenze professionali e mancati diritti d’autore.

Accuse già bollate dai legali di Mediaset come del tutto infondate.

Il silenzio di Barbara D’Urso

Contattata da Fanpage, Barbara D’Urso ha scelto di non commentare le dichiarazioni di Berlusconi.

Resta il fatto che da anni, ormai, circolano rumor di progetti in Rai pensati proprio per lei, che puntualmente salterebbero.

Ultimamente si era fatto il suo nome per Surprise Surprise, format da cui era nato il famoso Carramba che sorpresa, così come per la giuria di Ballando con le stelle, al posto di Selvaggia Lucarelli.

Il rispetto per la Rai e il no ai passaggi dal Tg1 al Tg5

Oltre al caso D’Urso, Berlusconi ha affrontato la questione dei rapporti istituzionali con la Rai, in particolare riguardo alle voci di un possibile corteggiamento a Gian Marco Chiocci, attuale direttore del Tg1, per la guida del Tg5.

L’ad ha negato qualunque manovra di disturbo: “Non rispondo sul nome, ma non voglio portare via nessuno alla Rai. Potremmo fare di molto peggio, lo assicuro, ma c’è anche rispetto nei confronti della Rai come servizio pubblico”.

Berlusconi ha elogiato l’azienda di Viale Mazzini, definita come un forte pilastro del pluralismo informativo in Italia: “Penso che la Rai non debba togliere niente soprattutto per l’informazione, ma semmai deve aggiungere cose. Io sono per tutte le voci espresse, per il pluralismo sempre e comunque”.

La sfida europea di Mediaset contro il localismo

Le riflessioni sul servizio pubblico si sono poi allargate allo scenario geopolitico ed editoriale. Commentando il lancio del canale Italiana da parte della Rai — etichettato da alcuni osservatori come sovranista — Pier Silvio Berlusconi ha marcato la netta differenza di visione strategica che muove il gruppo Mediaset, ormai proiettato verso il debutto di una grande piattaforma europea previsto per il prossimo gennaio.

“Siamo consapevoli da editori che rimanere nei singoli paesi è troppo pericoloso, già siamo piccoli con una dimensione europea, figuriamoci rimanendo nei singoli paesi”, ha spiegato l’editore. Berlusconi ha infine chiarito che la spinta all’internazionalizzazione del suo gruppo non nasconde alcun pensiero politico o polemica verso l’emittente pubblica: “Il servizio pubblico è italiano, nasce ed è destinato a rimanere nazionale. Non si tratta di togliere, ma casomai di aggiungere”.