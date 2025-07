Pier Silvio Berlusconi taglia Striscia La Notizia e Antonio Ricci dopo 37 anni: "Volevo De Martino"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026 Pier Silvio Berlusconi ha confermato le indiscrezioni che circolavano già da tempo su Stefano De Martino e sul futuro di Antonio Ricci e Striscia la Notizia. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset è entrato nel dettaglio su quella che è una svolta storica per l’access prime time di Canale 5, rivelando anche una trattativa con il conduttore di Affari Tuoi.

Pier Silvio Berlusconi sulla nuova Striscia la Notizia

Ora è ufficiale, Striscia la Notizia subirà una ricollocazione in palinsesto. Il programma di Antonio Ricci sarà tagliato a settembre per poi ripartire a novembre dopo la sperimentazione di un game show. Antonio Ricci però non sarà silurato da Mediaset con il suo tg satirico.

L’amministratore delegato ha assicurato che anche se la sorpresa in access prime time convincerà a tal punto i telespettatori da stupire dal punto di vista degli ascolti si rifarà comunque Striscia la Notizia a novembre. “Noi vogliamo evolvere” annunciando esperimenti prima del ritorno dello storico programma in onda da 37 anni su Canale 5.

IPA Stefano De Martino volto di punta della Rai

I complimenti ad Antonio Ricci

Pier Silvio Berlusconi fa i complimenti ad Antonio Ricci ma non nasconde la possibilità che il ritorno di Striscia la Notizia potrebbe essere più breve rispetto alla continuità del passato.

Il tg satirico “potrebbe andare avanti mesi come potrebbe andare avanti meno lasciandoci la possibilità di sperimentare” ha continuato parlando della trasmissione alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026.

Non ci sarà solo il ritorno de La Ruota della Fortuna in access prime time su Canale 5 ma anche altri esperimenti, oltre alle riconferme.

Ci sarà un preserale per Max Giusti per poi condurre delle prime serate in primavera. Confermata ovviamente una nuova stagione di Avanti un Altro.

“Antonio Ricci mi ha dato una prova di maturità” riadattando Striscia la Notizia senza rinnegarlo, ha elogiato così Pier Silvio Berlusconi il creatore del tg satirico.

Rendere un programma di inchiesta e satira più attuale è stata definita dall’ad una sfida difficile per Ricci che ha ringraziato di cuore sottolineando che il posticipo del suo programma è stato deciso di comune accordo poiché un po’ affaticato.

Pier Silvio Berlusconi rivela una trattativa segreta con Stefano De Martino

Stefano De Martino avrebbe potuto condurre Striscia la Notizia invece di Affari Tuoi.

È questo lo sliding doors della carriera del conduttore rivelato da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

“Eravamo in una fase di trattativa“, anche a buon punto, ha spiegato l’ad.

A metterci lo zampino è stato Amadeus che ha aperto la strada su Raiuno all’ex volto di Amici.

Il numero uno di Mediaset è stato sincero ammettendo che anche lui avrebbe fatto la stessa scelta di Stefano De Martino.