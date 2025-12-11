Pier Silvio Berlusconi torna all'attacco di Affari Tuoi e della Rai, "regalano soldi in base alla fortuna"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si riaccende la polemica tra Pier Silvio Berlusconi di Mediaset e la Rai sulla trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. “Regalano soldi in base alla fortuna” ha dichiarato l’amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope, che ha criticato la scelta della Rai di affidare a un programma di questo tipo “l’orario di massimo ascolto dell’ammiraglia di servizio pubblico”.

La nuova polemica tra Berlusconi e Affari Tuoi

In occasione del tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto nella serata di mercoledì 10 dicembre negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Affari Tuoi.

Le sue parole riportate da ANSA: “Con la Rai i rapporti sono assolutamente distesi, di rispetto e concorrenza leale. Non c’è nessun motivo di tensione. Non confondete il fatto che li abbiamo colti di sorpresa con il successo de La Ruota della Fortuna. Facciamo il nostro mestiere e in Rai lo sanno benissimo”.

L’amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope, su Affari Tuoi, che in passato aveva definito “un giochino vicino all’azzardo“, ha poi aggiunto: “Non critico Affari Tuoi. Da cittadino, mi permetto di mettere in discussione il fatto che un gioco dove si regalano soldi solo in base alla fortuna occupi l’orario di massimo ascolto dell’ammiraglia di servizio pubblico”.

Mediaset farà controprogrammazione a Sanremo? Parla Berlusconi

Adnkronos riporta un altro passaggio del discorso di Pier Silvio Berlusconi, riguardante il Festival di Sanremo 2026: “Noi non controprogrammiamo Sanremo. Se, in base al mercato ci converrà, faremo qualcosa. Altrimenti rallentiamo”.

L’annuncio di Berlusconi su Grande Fratello e Isola dei Famosi

Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del futuro televisivo di Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Le sue parole riportate da AGI: “La decisione se fare il Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana. Pensiamo sarebbe più giusto e prudente dare al Grande Fratello un po’ di tempo per riposare, ma sono onesto e dico che il GF è una macchina che si deve rinnovare e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma. Siamo tv commerciale e avere a disposizione un prodotto che ti consente di fare tutte quelle sere un risultato dignitoso per Canale 5 è importante. Entro 10 giorni decideremo se fare o no il Grande Fratello. Ma è più sì che no. Stiamo aspettando di vedere l’evoluzione che il produttore sta preparando del Grande Fratello. Riconosco lo sforzo fatto da tutti, ma il GF va evoluto. Non ho visto nulla di criticabile, ma secondo noi va profondamente evoluto”.

Su L’Isola dei Famosi ha spiegato: “In primavera non è prevista. Tornerà il prossimo autunno o la primavera successiva nel caso di spostamento in avanti del Grande Fratello”.

Berlusconi e il futuro di Striscia la notizia

Striscia la notizia, riporta ancora l’agenzia ANSA, tornerà su Canale 5 “a gennaio, attorno al 20, in una nuova, prestigiosissima collocazione di prima serata“.

Berlusconi ha spiegato: “Abbiamo deciso di comune accordo con Antonio Ricci che sarebbe stato sbagliato, dopo l’esperimento vincente de La Ruota della Fortuna, riportare Striscia in access prime time, sbagliato per la stessa Striscia. E Antonio ne è ben consapevole. Siamo molto fiduciosi, sta lavorando per adattare al prime time lo stile di Striscia. Si tratta di una sfida importante per un programma molto importante. Non voglio fare una previsione di dati”.

Bonolis torna in prima serata con Taratatà

Berlusconi, riporta l’Agi, ha annunciato che Paolo Bonolis tornerà in prima serata con Taratatà, nuovo programma musicale in onda a fine gennaio, articolato in due serate evento: “Sono molto contento che Bonolis abbia sposato il progetto, un’idea nata internamente a Mediaset e sviluppata con la collaborazione di Friends and Partners. Un prodotto breve, ma con una forte identità editoriale. È un percorso costoso, ma il rischio resta contenuto grazie al numero limitato di puntate”.

Amadeus torna a Mediaset? Cosa ha detto Berlusconi

Sull’ipotesi di un arrivo di Amadeus a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, come riporta l’ANSA, ha detto: “Amadeus è sotto contratto con Discovery. Anche a fronte di un cambio dell’editore di riferimento, i contratti non vengono stracciati. Le porte sono sempre aperte per i professionisti, ma ne abbiamo tanti, da Scotti a Bonolis a Giusti, solo per citare quelli che conducono programmi simili a quelli di Amadeus”.