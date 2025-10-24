Piera Maggio condivide la nuova foto di Denise Pipitone, scomparsa 25 anni fa: come potrebbe essere oggi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, ha condiviso, sui propri profili social, una ricostruzione di come potrebbe essere il viso della figlia oggi, a 21 anni dalla sua scomparsa. L’immagine è stata realizzata da una specialista statunitense che lavora per un centro che si concentra sulle indagini per ritrovare bambini scomparsi.

Come sarebbe Denise Pipitone oggi

La madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha pubblicato una nuova locandina per aiutare nelle ricerche della figlia, scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004, quando aveva 4 anni. Nel post, Maggio scrive:

Questo age progression è stato realizzato da una professionista americana esperta del settore, che ha elaborato l’immagine di Denise con l’ausilio delle foto dei genitori, fondamentali per questo lavoro, e con le analisi tecniche corrette.

ANSA Denise Pipitone all’età della scomparsa

Il post si conclude con un appello: “Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori”.

La specialista che ha realizzato l’immagine

Nei commenti al post Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise Pipitone, ha ringraziato la specialista che si è occupata della ricostruzione:

Ringraziamo la dott.ssa Paloma Joana Galzi, la specialista americana esperta in forensic imaging, per aver realizzato su nostra commissione il nuovo age progression di Denise 2025. Siamo estremamente soddisfatti per il lavoro effettuato. Noi Denise ce la immaginiamo proprio così.

Paloma Joana Galzi lavora al National Center for Missing and Exploited Children, in Virginia, negli Usa, una Ong privata fondata nel 1984 e finanziata principalmente dal Dipartimento di Giustizia statunitense.

La scomparsa di Denise Pipitone

Denise Pipitone è scomparsa il 1° settembre del 2004, quando aveva quattro anni, da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, mentre giocava poco lontano dalla casa della nonna materna.

Le indagini si indirizzarono subito su un rapimento, piuttosto che su un omicidio, e prestarono attenzione sulla pista familiare, soprattutto quando emerse che il padre naturale di Denise era Pietro Pulizzi, con cui Piera Maggio aveva una relazione.

La procura individuò in Jessica Pulizzi, figlia di Piero, la responsabile, e ne chiese il processo. La ragazza, al tempo 17enne, sarà assolta in tutti i gradi di giudizio.