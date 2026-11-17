Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Piera Maggio e Pietro Pulizzi, madre e padre biologico di Denise Pipitone, hanno dovuto interrompere la compilazione del questionario del censimento ISTAT perché la figlia, scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, risulta ancora nel loro stato di famiglia. Lo ha raccontato la stessa Piera Maggio in un post su Facebook pubblicato lunedì 16 novembre, spiegando che la procedura si è bloccata quella mattina, di fronte alla situazione di Denise.

Censimento ISTAT interrotto: cosa ha scritto Piera Maggio su Facebook

Nel messaggio la madre di Denise racconta che lei e Pietro erano stati invitati a compilare il censimento e che per le loro risposte la compilazione procedeva senza intoppi. Il problema è sorto con Denise: da sempre e ancora oggi, scrive, nello stato di famiglia “risultiamo essere in tre: io, Pietro e Denise”, ma la figlia, ricorda, “è una persona scomparsa”.

Insieme all’incaricato, i due hanno sospeso il questionario perché non si poteva proseguire senza chiarire come trattare la posizione della figlia. Si sono quindi riservati del tempo, si legge nel post su Facebook, per capire meglio come procedere. Per Piera Maggio è una situazione che mette ancora una volta la famiglia davanti a una realtà che “non sempre trova risposte nelle normali procedure amministrative”.

Stato di famiglia e tasse: cosa ha risposto la madre di Denise nei commenti

Sotto al post Piera Maggio è tornata sulla questione. Nel censimento, spiega, non si può dichiarare “qualcosa che non corrisponde alla realtà” e di Denise “non sappiamo nulla”, quindi la famiglia non può fornire informazioni che non ha. In un altro commento ricorda che Denise “ha sempre fatto parte del nostro nucleo familiare” e che per questo la famiglia continua a pagare regolarmente tasse e oneri previsti.

Una commentatrice le ha scritto che Denise non va inserita nel questionario perché non vive con loro e che “purtroppo la regola è questa”. Piera Maggio ha risposto che finora Denise è una persona scomparsa, “nient’altro fino a prova contraria”, e che “in quanto tale rimane presente”.

Le regole del censimento prevedono che il questionario sia compilato in modo completo e veritiero. La famiglia è l’insieme di persone coabitanti con dimora abituale nello stesso comune, e chi è temporaneamente assente continua a farne parte. La rilevazione di quest’anno, obbligatoria per le famiglie estratte a campione, si svolge dal 5 ottobre al 23 dicembre.

Il precedente: la tessera sanitaria di Denise ricevuta nel 2017 e nel 2023

Non è la prima volta che un documento intestato a Denise arriva alla famiglia. Nel marzo 2017 Piera Maggio trovò nella cassetta della posta la nuova tessera sanitaria della figlia e spiegò che Denise è iscritta all’anagrafe e compare nel suo stato di famiglia perché è una bambina scomparsa, quindi per lo Stato “risulta esserci”.

A gennaio 2023, ricevendo la nuova tessera sanitaria, scrisse su Facebook: “Denise c’è, fino a prova contraria”.