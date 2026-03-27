Piera Maggio madre di Denise Pipitone sceglie Armando Palmegiani, chi è l'ex poliziotto consulente di Sempio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Piera Maggio sceglie Armando Palmegiani come consulente per il caso della figlia scomparsa Denise Pipitone. Ex commissario capo della Scientifica, con oltre 30 anni di esperienza, ha lavorato su casi complessi come Garlasco e Marta Russo, e di recente è diventato consulente di Andrea Sempio. Disponibile al confronto su nuove piste, punta a fare chiarezza su un’indagine storicamente colma di dubbi.

Piera Maggio sceglie il consulente di Sempio

Novità sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara nel Vallo nel 2004. La madre Piera Maggio ha deciso di affidarsi all’esperienza di Armando Palmegiani, l’ex commissario capo della Polizia di Stato impegnato in numerosi casi complessi, come quello di Garlasco, per il quale è divenuto consulente di Andrea Sempio.

Palmegiani entra nel team di consulenti della famiglia, in una fase in cui il caso resta formalmente chiuso ma continua a essere interessato da possibili nuove piste.

ANSA

Secondo quanto dichiarato dallo stesso ex poliziotto, infatti, al momento non esiste un’indagine aperta sul caso, ma c’è la massima disponibilità a confrontarsi con chiunque abbia raccolto nuovi elementi. Il riferimento immediato è alla criminologa Antonella Delfino Pesce, che recentemente ha parlato dell’esistenza di un testimone mai ascoltato in oltre vent’anni.

Chi è Armando Palmegiani

Armando Palmegiani ha oltre 30 anni di esperienza nella Polizia Scientifica, uno dei reparti più delicati e tecnicamente avanzati delle forze dell’ordine. Nel corso della sua carriera ha partecipato a indagini di grande rilevanza mediatica e giudiziaria, acquisendo una reputazione solida come esperto di analisi scientifica delle prove.

La sua esperienza si concentra soprattutto sulla ricostruzione delle scene del crimine, sull’analisi delle tracce biologiche e sulla valutazione degli elementi probatori, competenze fondamentali nei casi irrisolti o controversi.

Tra i casi più noti in cui ha lavorato figurano l’omicidio di Marta Russo, uno dei processi più discussi degli anni ’90, e il delitto di Garlasco, che ha segnato profondamente la cronaca nera italiana.

Proprio su quest’ultimo caso, dal 2025, Palmegiani è diventato consulente del nuovo indagato Andrea Sempio, contribuendo alle analisi tecniche e investigative.

Il ruolo nel caso di Denise Pipitone

La scelta di Piera Maggio di affidarsi all’ex commissario è da leggersi quindi come risposta a un contesto investigativo complesso, come quello della figlia scomparsa, dove le piste si sono accumulate nel tempo senza portare a una soluzione definitiva.

Palmegiani ha sottolineato come il caso di Denise Pipitone sia caratterizzato da una grande quantità di elementi da analizzare e da una gestione nel tempo che ha “generato confusione”. Per questo motivo, ha ribadito l’importanza di procedere con metodo e rigore, senza escludere alcuna ipotesi ma valutando ogni informazione con attenzione.

La Procura di Marsala, nel 2025, ha respinto una richiesta di riapertura delle indagini, ritenendo insufficienti i nuovi elementi presentati. Nonostante ciò, il lavoro dei consulenti continua, con l’obiettivo di fare chiarezza su un caso definito dallo stesso Palmegiani “estremamente complesso” e caratterizzato da numerosi punti ancora oscuri.