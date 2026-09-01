Piera Maggio sulla figlia Denise Pipitone, "lasciata sola dallo Stato, il caso è una delle vergogne italiane"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Cosa sia successo il 1° settembre 2004 a Mazara Del Vallo è ancora un mistero. Ciò che è ben noto, è che quella mattina la piccola Denise Pipitone, che stava per compiere 4 anni, è scomparsa nel nulla. Da quel momento la madre, Piera Maggio, non ha smesso di cercarla e di chiedere verità per sua figlia. Oggi, 22 anni dopo, dallo studio di Verità Nascoste, non nasconde un certo risentimento nei confronti dello Stato, che accusa di aver lasciato sola la famiglia.

L’attacco di Piera Maggio contro lo Stato

Ospite dello studio di Verità Nascoste, il nuovo format condotto in prima serata da Milo Infante, Piera Maggio porta di nuovo in televisione il ricordo della figlia Denise Pipitone.

Infante le chiede se dopo 22 anni si senta abbandonata dallo Stato. Piera non lo nega, anzi, rincara la dose: “Noi oggi ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano”, nonostante lei e la sua famiglia si fossero “affidati a coloro che ritenevamo che in quel momento ci potessero aiutare”.

Dopo 22 anni la famiglia si ritrova con “un nulla di fatto”. E Piera Maggio non fa mistero del suo risentimento.

“Noi ci trovammo, ci troviamo ancora oggi a elemosinare quelle che sono le ricerche, quelle che sono la verità, soprattutto perché la verità c’è ed è dentro a quei fascicoli”.

Denise Pipitone, il caso è “una delle vergogne italiane”

Ancora, Piera Maggio sostiene che il caso della scomparsa della figlia sia “una delle vergogne italiane” di cui lei stessa ha subito gli effetti. Negli anni, infatti, la donna è stata spesso raggiunta da critiche feroci che certamente hanno aggiunto un ulteriore peso al dolore che già portava addosso.

La madre di Denise Pipitone sostiene che quelle fossero voci messe in giro “per fare in modo che io, insomma, mi rinchiudessi, diciamo, dentro casa e non andavo avanti”.

La scomparsa del 1° settembre 2004

La scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo quando la bambina aveva quasi quattro anni, rimane uno dei casi di cronaca più complessi e irrisolti d’Italia.

Denise è svanita mentre si trovava davanti alla casa della nonna. La vicenda è stata segnata da un’ipotesi investigativa focalizzata sull’ambito familiare allargato, legata alla relazione tra la madre Piera Maggio e Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise. Nonostante le piste sui presunti avvistamenti negli anni e i sospetti su Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina assolta definitivamente in Cassazione per insufficienza di prove, i responsabili del sequestro restano tuttora ignoti.