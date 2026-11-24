Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una confessione inaspettata di Pierfrancesco Favino a Belve ha riportato alla luce un episodio raccontato da Sabrina Impacciatore nello stesso programma più di un anno fa. L’attore, ospite di Francesca Fagnani nella puntata di martedì 24 novembre, ha rivelato di avvertire delle misteriose presenze fin da quando era ragazzo.

Pierfrancesco Favino e la confessione a Francesca Fagnani a Belve

Dal racconto della gavetta nel mondo del cinema a quello delle esperienze più intime, Pierfrancesco Favino ha affrontato diversi argomenti nell’intervista che apre l’ottava stagione di Belve. Tra le anticipazioni diffuse prima della messa in onda su Rai 2, a incuriosire maggiormente è stata una rivelazione che riguarda la sua vita privata.

“Fin da ragazzo sento delle presenze. Capita ancora oggi”, ha confessato l’attore romano, spiegando di aver condiviso una di queste esperienze con Sabrina Impacciatore, sua amica oltre che collega. Il riferimento all’attrice ha immediatamente riportato alla memoria di Francesca Fagnani una precedente intervista del programma.

Cosa aveva raccontato Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore era stata ospite di Francesca Fagnani nella puntata del 29 aprile 2025. Durante la lunga intervista, disponibile su RaiPlay, l’attrice aveva ripercorso la propria vita, dagli esordi nel mondo dello spettacolo al successo internazionale ottenuto grazie alla serie The White Lotus.

Tra i ricordi condivisi con la conduttrice c’era anche quello di una serata particolarmente spaventosa. Proprio a quell’episodio ha fatto riferimento Fagnani durante il colloquio con Favino, ricordando quanto le aveva raccontato l’attrice.

“Eravamo insieme”, ha confermato Favino, svelando così il collegamento tra le due interviste, andate in onda a distanza di oltre un anno.

Il disagio di Favino per la scena di sesso in Suburra

Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per un momento particolarmente difficile della carriera dell’attore. Alla domanda su quale scena gli avesse provocato maggiore vergogna, Favino ha ricordato una scena di sesso girata per Suburra, il film diretto da Stefano Sollima.

“Sono stato malissimo”, ha ammesso l’attore. A metterlo a disagio era stato soprattutto il modo in cui veniva utilizzato il corpo per rappresentare una dinamica di potere.

Fagnani gli ha quindi chiesto perché non si fosse rifiutato di girarla. Favino ha spiegato di aver compreso soltanto in seguito quanto quella situazione lo avrebbe turbato.

L’attore ha parlato anche del rapporto tra bellezza e talento nel mondo del cinema, citando l’esempio di Kim Rossi Stuart, a suo giudizio uno dei migliori interpreti della propria generazione, le cui capacità rischiano di essere messe in secondo piano dall’aspetto fisico.