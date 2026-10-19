Pierina Buffon morta a Cassago Magnago nell'incidente frontale con l'ex Fulvio Ielmini, "l'aveva minacciata"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Pierina Buffon, 69 anni, è morta il 16 ottobre nello scontro frontale con l’ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Quello che inizialmente sembrava un incidente stradale è diventato un’inchiesta per femminicidio e omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Gli investigatori sospettano che l’uomo abbia provocato deliberatamente l’impatto, mentre emergono nuovi elementi sulla relazione finita pochi mesi prima.

Pierina Buffon morta a Cassago Magnago

Nel servizio dedicato al caso da Dentro la Notizia, viene ricostruito il passaggio dall’ipotesi iniziale di incidente alla contestazione di omicidio volontario.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la Jaguar guidata da Ielmini avrebbe invaso la corsia opposta, centrando la Dacia sulla quale viaggiava Buffon.

Dopo l’impatto, il tachimetro della vettura dell’uomo sarebbe rimasto bloccato sui 140 chilometri orari, un elemento al vaglio degli inquirenti.

La Procura di Busto Arsizio ritiene che lo scontro possa essere stato provocato volontariamente.

L’ipotesi di reato è stata quindi modificata: a Ielmini vengono contestati femminicidio e omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

L’uomo è ricoverato all’ospedale di Varese, piantonato, e attraverso il suo legale ha sostenuto di non ricordare quanto accaduto e di non avere responsabilità nella morte dell’ex compagna.

Le presunte minacce di Fulvio Ielmini

La relazione tra Buffon e Ielmini era durata circa otto anni ed era terminata a giugno per volontà della donna.

Secondo quanto riferito dai familiari e dalla legale della vittima, l’uomo non avrebbe accettato la separazione e avrebbe continuato a cercarla e a seguirla.

Le ricostruzioni giornalistiche riferiscono di diffide e di una denuncia per presunti comportamenti persecutori, comprese minacce e pedinamenti.

I familiari hanno descritto una situazione diventata sempre più difficile dopo la rottura e hanno chiesto di verificare se lo schianto fosse stato deliberato.

La dinamica dell’incidente è ora al centro degli accertamenti tecnici. Gli investigatori devono ricostruire la traiettoria delle due auto e stabilire se l’impatto sia stato effettivamente volontario.

Il giallo dei dispositivi GPS

Un altro elemento riguarda i dispositivi di geolocalizzazione. Secondo le informazioni riportate da ANSA e RaiNews, i familiari avrebbero raccontato di aver trovato in passato un GPS nell’auto della donna.

Un dispositivo satellitare è stato inoltre sequestrato nell’abitazione di Ielmini durante la perquisizione.

Gli investigatori stanno verificando se i dispositivi siano stati utilizzati per controllare gli spostamenti di Buffon e se esista un collegamento con la dinamica dello schianto. La loro natura e il possibile impiego dovranno essere chiariti dagli accertamenti.