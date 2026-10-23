Pierina Buffon morta nel frontale con l'ex a Cassano Magnago, l'audio di Fulvio Ielmini: "Ti ammazzo?"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Allora, vuoi che ti ammazzo o vuoi tornare a casa?”, questo e altro in un audio inedito di Fulvio Ielmini, sospettato di aver provocato l’incidente mortale costato la vita alla ex compagna, Pierina Buffon, ora indagato per omicidio doloso aggravato e femminicidio. Era dell’uomo, la Jaguar lanciata a 140 km orari che ha impattato frontalmente contro l’auto della donna a Cassano Magnago (Varese). Ora il 73enne si trova ancora ricoverato all’ospedale di Varese.

L’audio inedito di Fulvio Ielmini

Dentro la Notizia, il 23 ottobre, ha mandato in onda un audio inedito che immortala la voce di Fulvio Ielmini: “Allora, vuoi che ti ammazzo o vuoi tornare a casa?”, dice l’uomo.

Ancora: “C’ho questo impulso qua, eh. Ha fatto troppo male a me, me ne ha fatto troppo”. Nell’audio, l’uomo si lamenta della fine della relazione con la donna.

“Sono stato tranquillo per vedere se c’era qualcosa da poter rimarginare”, e ancora: “Ci sono uomini con donne che non si meritano”, poi: “Tutti i favori che facevo a lei sono andati in fumo?”.

Infine: “Fossi stata una donna non rovinerei un uomo, così. Ma io ce l’ho già messo in testa che questa non andava via di casa e dovevo tenermela (…) Però qua ha fatto il contrario. Troverò il modo“.

La morte di Pierina Buffon

I fatti risalgono a venerdì 16 ottobre. Intorno alle 9:30, lungo la “tangenzialina” di Cassano Magnago, nel Varesotto, due auto si sono scontrate frontalmente. Dai primi rilievi è emerso che i due conducenti si conoscevano: la donna, Pierina Buffon di 69 anni, è morta sul colpo. L’uomo alla guida dell’altra vettura, una Jaguar, era l’ex compagno Fulvio Ielmini.

Ielmini è stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Varese. Dalle indagini è emersa l’ipotesi che l’uomo avrebbe invaso la corsia opposta, dalla quale sopraggiungeva la 69enne. I due avevano avuto una relazione, interrotta dalla donna nel mese di giugno. Ielmini non si sarebbe mai rassegnato a quella separazione. L’uomo, assistito dall’avvocato Angelo Luini, dovrà subire un intervento alle gambe.

Le indagini

L’uomo è indagato dalla Procura di Busto Arsizio per omicidio doloso aggravato e femminicidio. Attraverso il suo legale, Ielmini fa sapere che non avrebbe mai molestato né minacciato l’ex compagna, e che non avrebbe occupato la corsia opposta.

Il sostituto procuratore Massimo De Filippo ha disposto l’autopsia, ma anche una perizia cinematica che verrà eseguita il 27 ottobre. Secondo l’avvocata della famiglia della donna, Cinzia Botta, durante la relazione Ielmini avrebbe adottato comportamenti ossessivi, mentre dopo la separazione avrebbe fatto di tutto per controllare i movimenti della donna, arrivando a installare un localizzatore Gps nell’auto per monitorare i suoi spostamenti.