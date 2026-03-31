Pierina Paganelli, a Manuela Bianchi "hanno detto di dire che Louis era in garage": spunta un audio inedito

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Manuela Bianchi non avrebbe visto realmente Louis Dassilva nei garage di via del Ciclamino la mattina successiva all’omicidio di Pierina Paganelli. Sarebbe stata indotta, piuttosto, a riferirlo per alleggerire la sua posizione. Sarebbe questo il contenuto di un audio mostrato in anteprima da Le Iene e riproposto a Dentro la notizia. La voce è quella di Serena Badia, la moglie di Loris Bianchi, che dice chiaramente che “loro (i pm, nda), le hanno detto: ‘Tu devi dire che hai visto Louis e che l’hai coperto‘”.

L’audio inedito su Manuela Bianchi

Lunedì 30 marzo Le Iene hanno pubblicato un estratto audio di una chat vocale tra Serena Badia, moglie di Loris Bianchi (fratello di Manuela) e Valentina Pelissier, l’amante di Davide Barzan che è il consulente legale di Manuela Bianchi.

Badia riferisce a Pelissier che ai pm “c’è qualcosa che non torna sulla Manuela”, soprattutto sul racconto di quei “quattro minuti” in cui la donna, ora indagata per favoreggiamento, avrebbe notato il corpo della suocera (secondo la prima versione) e si sarebbe “freezata” prima di “fare il verso ‘oddio, mia suocera, una donna a terra'”.

Secondo i pm, stando al contenuto del vocale di Badia, in quel momento Manuela avrebbe visto Louis e avrebbe deciso di coprirlo, in quattro minuti.

Così sarebbe maturata, poi, la decisione di Manuela Bianchi di svelare che nei garage, quella mattina, avrebbe incontrato l’amante.

La versione su Louis Dassilva

Nello stesso audio Serena Badia riferisce a Valentina Pelissier “quanto la Manu sia onesta” in quanto “loro le hanno detto ‘tu devi dire che hai visto Louis e lo hai coperto”, un imperativo che Bianchi avrebbe respinto dicendo: “Io non lo dico“.

Avrebbe poi aggiunto: “Cioè, anche se mi può semplificare dargli la zappa sui piedi e dire ‘sì, l’ha ammazzata lui’… io non l’ho visto”. Badia sostiene che in quel tempo Manuela Bianchi sia “ancora accecata dai sentimenti” e avrebbe riflettuto: “Io non dico una balla per fare contenti loro, cioè loro vogliono farti dire quello che vogliono”.

L’omicidio di Pierina Paganelli

I fatti risalgono alla notte del 3 ottobre 2023. Alle 22:10 Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, è stata uccisa nei garage della palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, dove viveva. Per il delitto è stato arrestato Louis Dassilva, allora amante della nuora Manuela Bianchi e marito di Valeria Bartolucci.

Secondo gli inquirenti Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli perché la donna era al corrente della relazione clandestina tra lui e la nuora, sposata con il figlio Giuliano Saponi. Con l’omicidio Dassilva avrebbe soffocato una minaccia per il suo matrimonio. Sin dall’inizio della vicenda il metalmeccanico senegalese si dice estraneo ai fatti.