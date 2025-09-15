Pierina Paganelli, il figlio verso il divorzio da Manuela Bianchi: rivelazione prima del processo a Dassilva

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Finalmente si parte in un certa direzione". Sono parole che Giuliano Saponi riferisce alle telecamere fuori dal tribunale di Rimini, dove ha inizio il processo a carico dell’unico indagato per l’omicidio della madre Pierina Paganelli, il 35enne Louis Dassilva. Dal 2023 sono cambiate tante cose. Una delle più importanti arriva proprio da Saponi: "Io e Manuela Bianchi stiamo chiudendo il nostro matrimonio", ma questa "è la cosa che mi interessa di meno, mi interessa di più avere giustizia per mia madre".

Giuliano Saponi verso il divorzio da Manuela Bianchi

Come anticipato – e come ricorda chiunque abbia seguito la vicenda dall’inizio – dalle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli quasi da subito venne fuori la relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi, vicina di casa e nuora della vittima, ora indagata per favoreggiamento, e Louis Dassilva, a processo per omicidio.

Mentre Pierina veniva uccisa Giuliano Saponi, suo figlio, si trovava all’ospedale per un grave incidente di cui era stato vittima nel maggio 2023. Oggi il matrimonio tra Saponi e Bianchi è alle battute finali. A riferirlo è lo stesso Saponi alle telecamere di Mattino Cinque il 15 settembre, il giorno della prima udienza, 15 settembre, di fronte al tribunale di Rimini.

"Io e Manuela Bianchi stiamo chiudendo il nostro matrimonio, siamo solo nelle fasi finali", dice Giuliano Saponi prima dell’udienza. "Questa è la cosa che mi interessa di meno", aggiunge: "Mi interessa di più avere giustizia per mia madre".

Un giornalista lo incalza: "Che ruolo ha avuto in questa vicenda la sua ex moglie?", e Saponi risponde: "Questo io non lo posso dire, posso fare delle ipotesi e dei pensieri, penso che ci sarà il tempo per capirlo", conclude.

Rinviata la prima udienza del processo a Dassilva

La prima udienza del processo a carico di Louis Dassilva sull’omicidio di Pierina Paganelli è stata rinviata al 20 ottobre. Come riporta Ansa, i giudici della Corte d’Assise si sono riservati sulle questioni preliminari avanzate dalla difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

I legali del metalmeccanico hanno presentato quattro questioni: la prima riguarda le intercettazioni, la seconda la mancata messa a disposizione di alcune fra queste, il capo di imputazione e la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi. Il 20 ottobre la corte comunicherà l’eventuale scioglimento della riserva e fisserà le date delle prossime udienze. A proposito di Bianchi, se i giudici accoglieranno la questione avanzata dagli avvocati la donna potrebbe essere chiamata a partecipare al processo.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Il processo è una delle vicende legali più attese del 2025. L’imputato è il senegalese Louis Dassilva, esecutore materiale dell’omicidio di Pierina Paganelli secondo la Procura, arrestato il 16 luglio 2024.

Pierina Paganelli, 78 anni, è stata uccisa a Rimini intorno alle 22 del 3 ottobre 2023 nell’autorimessa della palazzina di via del Ciclamino 31. A rinvenire il corpo, l’indomani mattina, sarebbe stata Manuela Bianchi. La Procura di Rimini, rappresentata da Daniele Paci, ha puntato i riflettori su Louis Dassilva. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe ucciso Paganelli per proteggere il suo matrimonio con Valeria Bartolucci. La vittima sarebbe stata a conoscenza della sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi.