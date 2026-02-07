Pierina Paganelli, intercettazioni in carcere con Valeria possono incastrare Louis Dassilva: cosa è emerso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le telecamere del carcere di Rimini hanno intercettato Valeria Bartolucci e Louis Dassilva parlare dei risultati del test del Dna sul materiale genetico ritrovato sul corpo di Pierina Paganelli. Un passaggio, secondo la procura, dimostrerebbe che Bartolucci non sapesse dove il marito fosse nei minuti immediatamente precedenti e successivi all’omicidio, smentendo quindi l’alibi di Dassilva.

L’intercettazione in carcere di Bartolucci e Dassilva

La trasmissione televisiva Quarto Grado ha mostrato un video in cui viene ripreso un incontro in carcere tra Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Nel video, Bartolucci parla con Dassilva del risultato del test del Dna sul materiale genetico trovato sul corpo della vittima dell’omicidio di Rimini.

ANSA

La donna comunica al sospettato che il test ha dato esito negativo e che quindi il materiale non è suo. La notizia era stata resa nota il giorno prima, ma Bartolucci aveva preferito darla al marito di persona.

La frase di Valeria Bartolucci che ha fatto insospettire la procura

Il test è uno degli elementi cardine della difesa, ma gli investigatori sostengono che in questa intercettazione ci siano alcuni elementi che potrebbero invece aiutare l’accusa.

Bartolucci, infatti, sostiene di essere stata insieme al marito in casa nei momenti in cui Pierina Paganelli veniva uccisa. È l’unico alibi di Dassilva, anche se debole in quanto di origine familiare.

Secondo gli investigatori, però, in un passaggio dell’intercettazione, Bartolucci dimostrerebbe di non sapere in realtà dove si trovasse Dassilva in quel periodo:

“Anche se sei uscito, al massimo potrai dire che sei bugiardo, che hai mentito e che eri andato a buttare l’immondizia. Dopo hai saputo dell’omicidio e hai mentito per paura che incolpassero te” dice nell’intercettazione Bartolucci.

Lo “stupore” di Dassilva sui risultati del Dna

Questa apparente contraddizione non è però l’unico elemento che gli investigatori hanno sottolineato durante questa intercettazione che potrebbe andare a favore dell’accusa.

Secondo la procura, infatti, Dassilva sembra “stupito” quando la moglie gli comunica che il materiale genetico ritrovato sul corpo di Pierina Paganelli non è il suo.

Nelle immagini si vede Dassilva che, al momento della notizia, si porta le mani al volto, coprendoselo. Secondo la procura “Il visibile stupore di Louis avrebbe sorpreso anche la moglie”.