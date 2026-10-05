Pierina Paganelli, l'accusa di Manuela Bianchi a Valeria Bartolucci: "Subito violenze e minacce, ho paura"

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Manuela Bianchi ha parlato pubblicamente per la prima volta dall’assoluzione di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli. La donna non ha però parlato del processo, ma ha accusato duramente Valeria Bartolucci, sostenendo che in passato l’abbia aggredita e minacciata. I suoi avvocati hanno aggiunto che, a loro parere, Bartolucci rappresenterebbe tutt’ora una minaccia per Bianchi.

Le prime parole di Manuela Bianchi dopo l’assoluzione di Louis Dassilva

Manuela Bianchi, la donna che ha trovato il corpo di Pierina Paganelli il 4 ottobre del 2023, ha parlato per la prima volta dall’assoluzione di Louis Dassilva nell’omicidio dell’anziana, ai microfoni di Dentro la Notizia.

Le sue parole si sono concentrate soprattutto su Valeria Bartolucci e sulle presunte minacce e violenze di quest’ultima contro di lei.

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“Non mi aspetto scuse di nessun tipo. Spero solo che venga fatta giustizia, questo sì. Io voglio che vengano riconosciute tutte le cose che lei ha fatto contro di me” ha dichiarato Bianchi.

Le accuse di Manuela Bianchi a Valeria Bartolucci

Bianchi ha poi spiegato nel dettaglio cosa Bartolucci le avrebbe fatto:

Mi ha malmenata, mi ha tirato i capelli, mi ha detto di mettermi la testa in una busta e di morire soffocata, ha detto che mia figlia deve finire dentro una bara bianca. Non sono parole d’impeto, sono parole studiate nei minimi particolari e questa cosa non la posso sopportare. Forse ti può interessare Pierina Paganelli, Louis Dassilva nella sua prima intervista: "Manuela mi ha accusato per difendere qualcuno" Louis Dassilva parla in tv a "Ore 14" dopo l'assoluzione: le accuse a Manuela Bianchi, mentre il caso Pierina Paganelli resta aperto

“Devo continuamente guardarmi le spalle che paura che mi faccia qualcosa lei o che mandi qualcun altro?” ha poi proseguito Bianchi, che ha detto di avere paura anche per sua figlia.

Cosa hanno detto gli avvocati di Bianchi

In trasmissione erano ospiti i legali di Manuela Bianchi, che hanno chiarito con esattezza cosa la donna contesti a Bartolucci, dicendo che la loro cliente “è già stata vittima di un’aggressione monolaterale da parte della Bartolucci”.

Gli avvocati hanno poi riportato una citazione di quelle che hanno definito “minacce aggravate” di Bartolucci nei confronti di Bianchi: “Vorrei uccidere personalmente Manuela Bianchi infilandole un coltello in pancia e vorrei vedere che lei soffrisse come ha sofferto la povera Pierina”.