Pierina Paganelli, l'audio dell'omicidio al processo contro Louis Dassilva: la frase prima delle coltellate

L’audio dell’omicidio di Pierina Paganelli sarà esaminato al processo contro Louis Dassilva. Il 3 ottobre 2023 le telecamere del condominio registravano il suono delle urla della donna, ma anche altri rumori che saranno analizzati.

Perizia fonica sull’audio dell’omicidio di Paganelli

La morte di Pierina Paganelli, avvenuta il 3 ottobre 2023, è stata registrata dalle telecamere del condominio a Rimini. Tra le 21:45 e le 23:15 sono presenti diversi rumori, parole e grida.

La perizia fonica, sulla quale è stato richiesto e ottenuto l’incidente probatorio, comprenderà anche l’analisi dei rumori della mattina del ritrovamento del corpo, dalle 7:50 alle 8:30.

ANSA Immagini delle indagini sulla camminata di Dassilva

Secondo i difensori, nell’audio ci sarebbero solo suoni indecifrabili. Dal box condominiale i suoni più evidenti sono le urla della donna e almeno una parola. Per il consulente della squadra mobile si sentirebbero più voci e la parola “calma”. È tempo di capire con l’analisi prevista per la giornata del 2 settembre se quella voce sia compatibile con quella di Louis Dassilva.

La mattina del 4 ottobre

Il cadavere di Pierina Paganelli è stato rinvenuto il 4 ottobre dalla nuora Manuela Bianchi. Si tratta di una mattinata importante, perché secondo il fascicolo delle indagini la donna ha raccontato di aver incontrato nel garage Louis.

È fondamentale quindi capire dove si trovasse Dassilva, ma anche Loris Bianchi, il fratello della nuora che dalle telecamere della farmacia della zona si vede mentre scende due volte nel seminterrato di via del Ciclamino.

In carcere, come unico indagato, si trova Dassilva, con l’accusa di aver ucciso Paganelli per mantenere il riserbo sulla relazione extraconiugale che aveva.

Le prove contro Dassilva

L’esame dell’audio dell’omicidio di Pierina Paganelli potrebbe aggiungere una prova agli indizi che indicano Dassilva come l’omicida dell’anziana. Sarebbero 12 indizi di colpevolezza ribaditi nel tempo e che hanno portato alla custodia in carcere del trentaquattrenne.

La prima sarebbe stata l’identificazione dell’uomo attraverso le telecamere della farmacia (ma la prova è caduta); ci sono anche una serie di tentativi di depistaggio da parte dell’indagato. Inoltre c’è un forte movente, ovvero la relazione con Manuela Bianchi e la presunta confessione della conversazione avvenuta tra i due nella sala d’attesa della questura.

Dall’autopsia emerge che l’uomo che ha ucciso Paganelli dovesse essere più alto di 1,80 m e aver colpito con la mano destra, caratteristiche compatibili con l’indagato. C’è poi la mancanza di alibi, perché non viene ritenuta affidabile la versione di Valeria Bartolucci, una serie di compatibilità tempistiche e l’assenza di altri estranei con la pelle scura all’interno del condominio.