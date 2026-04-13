Pierina Paganelli, le chat tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi prima dell'omicidio: il dettaglio dell'orario

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le chat tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi scambiate prima dell’omicidio di Pierina Paganelli svelano abitudini e tensioni cruciali per la ricostruzione della dinamica. I messaggi mostrano le uscite notturne dell’indagato e la paura della fine della loro relazione, fornendo agli inquirenti tasselli fondamentali sul movente del delitto.

Il triangolo dietro l’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli, una pensionata di 78 anni molto attiva nella comunità dei Testimoni di Geova, venne brutalmente uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nei garage del suo condominio di via del Ciclamino a Rimini. L’unico imputato è Louis Dassilva, il vicino di casa che viveva sullo stesso pianerottolo.

L’uomo è accusato di aver ucciso la donna per difendere la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora di Pierina e moglie di Giuliano Saponi. Quest’ultimo, figlio della vittima, al momento del delitto si trovava in ospedale dopo essere stato vittima, mesi prima, di un misterioso incidente che lo aveva ridotto in fin di vita.

ANSA

Manuela Bianchi e Louis Dassilva vivevano una storia clandestina che Pierina, sospettando il tradimento, minacciava di svelare, mettendo a rischio l’onore di Manuela all’interno della congregazione religiosa dei Testimoni di Geova. Un clima nel quale, secondo la Procura, sarebbe maturato l’omicidio di Pierina Paganelli.

La chat di Louis Dassilva che anticipa l’omicidio di Pierina Paganelli

Uno degli elementi più incriminanti emersi dall’analisi dei telefoni riguarda un messaggio inviato da Louis Dassilva a Manuela Bianchi il 7 settembre 2023. Alle ore 22:17, Louis scrive testualmente: “Lei (riferendosi alla moglie Valeria Bertolucci) dorme già, per quello sono uscito”.

Un dettaglio fondamentale per la ricostruzione dell’accusa: l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto quasi un mese dopo, è stato cronometrato intorno alle ore 22:13, momento in cui la vittima rientrava da una funzione religiosa. Un messaggio che dimostrerebbe che l’imputato aveva un “protocollo” d’azione collaudato per muoversi indisturbato negli spazi comuni del condominio.

La chat scardinerebbe l’alibi della difesa, che sostiene che Louis fosse rimasto in casa davanti alla TV tutta la sera del delitto. Al contrario, dimostrerebbe che proprio in quella specifica finestra oraria (le 22:15 circa), l’uomo era solito uscire.

L’ansia di Manuela Bianchi nelle chat

Oltre alla tempistica, le conversazioni estratte dai cellulari rivelano una forte pressione psicologica. Nelle chat del 28 e 29 settembre 2023, ovvero pochissimi giorni prima del delitto, Manuela Bianchi appare disperata.

Il servizio sulle chat tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Il motivo è il ritorno a casa del marito Giuliano Saponi, previsto per il 9 ottobre dopo il lungo ricovero. Manuela scrive all’amante: “Ti penso continuamente, penso a noi e al noi che non ci sarà e mi sento morire”, temendo che la sua “bolla” d’amore con Louis sarebbe scoppiata, portando alla fine della loro storia.

La risposta di Louis Dassilva è un tentativo di rassicurazione: “Buongiorno, io sono stato bene. Non è addio, non ci pensare nemmeno. Non è finito niente, ok?”. Poco dopo, però, l’uomo aggiunge: “Questo weekend sarà difficile“.

Secondo gli inquirenti, la paura di Manuela di perdere l’amante e la volontà di Louis di non permettere che ciò accadesse avrebbero agito da detonatore. L’omicidio di Pierina Paganelli sarebbe stato dunque il modo brutale per “risolvere” il problema, eliminando l’unica testimone scomoda che avrebbe potuto riferire al figlio Giuliano i sospetti sulla condotta della nuora.