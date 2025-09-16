Pierina Paganelli, le immagini di Louis Dassilva al processo e le reazioni dei parenti della vittima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Sapere che era lì mi dava molto fastidio", lo dice Giuliano Saponi dopo la prima udienza del processo a Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il figlio della vittima dice di non averlo visto, in aula, ma ammette di essersi sentito disturbato dalla sua presenza. Dall’altra parte Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato, è riuscita a strizzare l’occhiolino al marito mentre questo le sorrideva timidamente. La prima udienza è stata rinviata a seguito delle quattro questioni sollevate dalla difesa di Dassilva, sulla quale i giudici della Corte d’Assise di Rimini dovranno decidere di sollevare la riserva.

Louis Dassilva al processo per l’omicidio di Pierina Paganelli

I capelli sono più lungi del solito, modellati con delle treccine che si affacciano su una t-shirt blu e un abbigliamento sportivo. È tranquillo, Louis Dassilva, mentre entra nella cella dell’aula. Da sempre, infatti, il 35enne si dichiara estraneo ai fatti e i suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, confidano nella giustizia. "Abbiamo il 40% del processo già fatto", ha detto uno dei legali all’uscita dall’aula.

Tra i presenti non poteva mancare la moglie, Valeria Bartolucci, che è riuscita a strizzargli un occhiolino mentre Dassilva le dedicava un sorriso timido.

Diverso l’atteggiamento di Giuliano Saponi, uno dei figli di Pierina Paganelli nonché marito (o meglio, quasi ex). Raggiunto dalle telecamere di Mattino Cinque all’uscita dall’aula, e incalzato sulle impressioni a caldo per la presenza di Dassilva, ha dichiarato: "Sapere che era lì mi dava molto fastidio".

Dassilva, ricordiamo, è stato amante della moglie Manuela Bianchi e il tradimento è venuto fuori proprio con l’omicidio di Pierina Paganelli.

Manuela Bianchi assente in aula

Il 15 settembre presso la Corte d’Assise di Rimini erano presenti due fronti, e non parliamo dell’accusa e della difesa. Parliamo, piuttosto, dei tre figli della vittima – Giacomo, Giuliano e Chiara Saponi – che chiedono giustizia per la loro madre da un lato; dall’altro Valeria Bartolucci, che da sempre sostiene l’innocenza del marito.

Grande assente è stata Manuela Bianchi, per motivi rimasti ignoti. Ricordiamo che Manuela Bianchi inizialmente ha raccontato agli inquirenti che la mattina del 4 ottobre 2023 ha rinvenuto da sola il corpo della suocera nei garage di via del Ciclamino 31 e di aver chiesto aiuto a Louis Dassilva solo successivamente.

In seguito Bianchi ha spiegato che quella mattina Dassilva era già presente nei garage e sarebbe stato lui stesso ad avvertirla della presenza di un corpo per poi darle istruzioni su come comportarsi.

Rinviata la prima udienza del processo

La prima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è stata rinviata al 20 ottobre. Riario Fabbri e Andrea Guidi, i legali che difendono Dassilva, hanno infatti presentato quattro questioni alla Corte d’Assise sulle quali i giudici, nella nuova data, decideranno se sciogliere la riserva.

I quattro punti riguardano le intercettazioni, la mancata messa a disposizione di una di queste, il capo di imputazione e la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi.