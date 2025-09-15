Pierina Paganelli, le mogli di Louis Dassilva prima del processo: "Innocente", i dubbi sul movente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È iniziato oggi, 15 settembre, il processo a Louis Dassilva, l’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica e che ora approda in aula, con i riflettori puntati non solo sull’imputato ma anche sulle parole delle sue mogli, convinte della sua innocenza, come ribadito negli ultimi giorni a Quarto Grado e a Le Iene.

Pierina Paganelli, parlano le mogli di Louis Dassilva

Ai microfoni di Quarto Grado, Valeria Bartolucci, moglie italiana di Dassilva, ha ribadito la sua posizione: “Louis è innocente, sono sicura perché l’ho visto con i miei occhi. Chi dice che non sono credibile lo vedrà in tribunale”.

“Gli alibi che ha fornito non vengono presi in considerazione – ha detto ancora Bartolucci – ma non vedo quale movente possa esserci. Con l’omicidio Paganelli Louis non ha guadagnato nulla, ha perso lavoro e libertà: dov’è il vantaggio?”.

La donna ha sottolineato il clima di tensione che accompagna queste ore decisive.

“Spero che in un’aula di tribunale si faccia un po’ di verità. È un bouquet di emozioni: preoccupazione, ansia, angoscia, ma anche speranza”.

E ancora: “Louis è in carcere per colpa delle bugie di Manuela. Un killer lucido e spietato tornerebbe sul luogo del delitto? Non credo proprio”.

Il viaggio in Senegal

La vicenda ha assunto contorni ancora più complessi quando, in un servizio de Le Iene andato in onda il 14 settembre, Gaston Zama ha accompagnato Valeria in Senegal per incontrare l’altra moglie di Dassilva.

Anche lei ha mostrato sostegno all’uomo, pur tra lacrime e paure. Alla domanda se credeva in un’assoluzione, ha risposto con commozione: “Non ci voglio pensare”.

Il doppio legame matrimoniale ha sollevato interrogativi sulla vita privata dell’imputato, ma non ha scalfito la convinzione delle donne che lo difendono: entrambe lo descrivono come un uomo incapace di compiere un atto simile.

I dubbi sul movente

Uno dei nodi centrali del processo riguarda proprio il movente.

Per la moglie italiana, “non ci sono prove concrete, solo chiacchiere che vengono trattate come prove regine”.

Un’assenza che potrebbe pesare in aula, dove oggi si apre un dibattito destinato ad accendere nuove polemiche.

L’apertura del dibattimento segna un momento decisivo per il caso Paganelli.

Gli avvocati della difesa puntano a smontare l’impianto accusatorio, mentre l’accusa cercherà di consolidare le presunte contraddizioni di Dassilva.

Fuori dall’aula, resta la voce delle due mogli, unite da un messaggio chiaro: “Louis è innocente e merita di essere assolto”.