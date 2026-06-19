Pierina Paganelli, Loris Bianchi vorrebbe incontrare Louis Dassilva per chiedergli "quante bugie ha sentito"

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Loris Bianchi ha rotto di nuovo il silenzio ed è ricomparso sul piccolo schermo dopo l’assoluzione di Louis Dassilva al termine del processo di primo grado sull’omicidio di Pierina Paganelli. Il fratello di Manuela Bianchi ha espresso il desiderio di avere un confronto con l’ex indagato, soprattutto per chiedergli "quante cretinate e quante menzogne gli sono state dette in carcere".

Loris Bianchi vorrebbe incontrare Louis Dassilva

Ospite di Quarto Grado nella puntata di venerdì 19 giugno Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, ha espresso la sua volontà di incontrare Louis Dassilva.

Dassilva, ricordiamo, è il metalmeccanico 36enne, sposato con Valeria Bartolucci, assolto dalla Corte d’Assise di Rimini al processo di primo grado per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Loris, che prima della tragedia era in buoni rapporti con Dassilva, riferisce che al 36enne vorrebbe chiedere "quante cretinate e quante menzogne gli hanno riferito in carcere".

Bianchi ricorda che "prima del suo arresto" Dassilva avrebbe confessato la sensazione che "qualcuno lo stesse mettendo in mezzo". "Spero che non si riferisse a me", dice Loris, sottolineando come abbia cercato di tenere sempre Louis lontano dai suoi sospetti.

I sospetti su Valeria Bartolucci

Loris Bianchi, quindi, fa presente che tra le persone che avrebbero potuto raccontare menzogne a Louis Dassilva potrebbe esserci Valeria Bartolucci. "È un pensiero, non è una certezza", precisa il fratello di Manuela Bianchi.

"Lo considero sempre un’ottima persona", aggiunge parlando di Louis.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Con l’assoluzione di Louis Dassilva, l’omicidio di Pierina Paganelli rimane senza un colpevole. La Procura di Rimini, rappresentata dal procuratore Daniele Paci, ha annunciato il ricorso in Appello.

Gli investigatori dovranno quindi riavvolgere il nastro alle 22 del 3 ottobre 2023. Pierina, ex infermiera di 78 anni, era appena rientrata da un incontro con i Testimoni di Geova a bordo della sua Fiat Panda. La donna aveva parcheggiato il mezzo nel suo box in via del Ciclamino 31, a Rimini, quando una volta scesa dell’auto era stata aggredita con 29 coltellate mortali.

Le indagini e l’attenzione mediatica, sin da subito, hanno scoperchiato un complicato quadro di tensioni familiari: la nuora della vittima, Manuela Bianchi, sposata con il figlio della 78enne, Giuliano Saponi, aveva una relazione extraconiugale con Louis Dassilva. Secondo gli inquirenti, Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli perché sospettosa dei tradimenti della nuora, quindi la morte della 78enne avrebbe eliminato la minaccia al suo matrimonio.

Fino all’assoluzione: Dassilva è stato assolto per non aver commesso il fatto.