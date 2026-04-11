Pierina Paganelli, Louis Dassilva e il video inedito della prima versione con l'accusa a Loris Bianchi

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"Giustizia è stata fatta", questo avrebbe detto Loris Bianchi a Louis Dassilva dopo la scoperta dell’omicidio di Pierina Paganelli. A riferirlo è lo stesso Dassilva nel primo colloquio con gli inquirenti il 4 ottobre 2023, un giorno dopo il delitto. Dopo aver riferito le parole di Loris, l’attuale indagato si domanda: "Non dico che è lui, ma ‘giustizia è stata fatta’ perché?".

I sospetti su Loris Bianchi

Nel corso della puntata di venerdì 9 aprile Quarto Grado ha mandato in onda il filmato del primo colloquio tra Louis Dassilva e gli inquirenti in Questura, il 4 ottobre 2023.

Nella stessa mattina era stato scoperto l’omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa intorno alle 22:10 del giorno 3 nei garage di via del Ciclamino 31, a Rimini.

Durante il colloquio, il metalmeccanico 35enne ha raccontato del suo incontro con Loris Bianchi dopo la tragedia. "Chiacchierando un po’ mi ha detto: ‘Ah, la giustizia è stata fatta". Dassilva dice di non avergli chiesto il motivo di quella affermazione.

"Non dico che è lui (l’assassino, nda), però, perché?". Poi Loris Bianchi gli avrebbe detto: "A volte la giustizia divina… a volte devi cercare di equilibrare le cose".

Cosa accadde il 4 ottobre, secondo Louis Dassilva

In Questura Dassilva ha raccontato che il 4 ottobre 2023 "la Manuela" ha suonato al suo campanello "verso le otto" per dirgli che "aveva visto un corpo, il corpo di una signora di sotto, nel garage" ed era "tutta impanicata".

Quindi Louis sarebbe sceso con l’ascensore e avrebbe raggiunto il piano interrato, dove avrebbe trovato Manuela Bianchi e "il russo", un condomino del primo piano, che illuminava il corpo con la luce del cellulare. Poi sempre Dassilva sarebbe ritornato ai piani alti in ricognizione perché non aveva capito – dice – che quel corpo appartenesse a Pierina Paganelli. Ha suonato anche all’appartamento della 78enne, ma non ha ottenuto risposta.

Cosa fece la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli

La versione di Dassilva sulla sera dell’omicidio coincide con quella fornita dalla moglie, Valeria Bartolucci: verso le 21 del 3 ottobre la donna sarebbe andata a dormire in camera da letto, mentre lui sarebbe rimasto sul divano "per il dolore dell’incidente".

"Se fossi uscito non se ne sarebbe accorta", sottolinea Dassilva. Anche Bartolucci, il giorno 6 ottobre – due giorni dopo il colloquio del marito in Questura – ha detto: "Io sono andata a letto e ho dormito, però non so se mio marito ha visto un film alle 3, alle 5 o alle 7. Io non lo so se è uscito".