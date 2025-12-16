Pierina Paganelli, Louis Dassilva la sera dell'omicidio "non è mai uscito di casa" secondo Valeria Bartolucci

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non era Louis Dassilva nella cam3, non era Louis Dassilva nella cam Russo”, taglia corto Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Sin dall’inizio della vicenda giudiziaria la donna sostiene con forza l’innocenza del marito, e lo fa sulla base di diversi elementi: “Ci sono 83 box” in via del Ciclamino 31, quindi la voce catturata dall’occhio elettronico di un privato “potrebbe essere di chiunque”, e fa notare che gli stessi periti non sono stati in grado di attribuire con certezza quella voce a un’identità specifica.

Il punto di Valeria Bartolucci

“Non è mai uscito di casa”, lo dice a chiare lettere Valeria Bartolucci, alle telecamere di Dentro la notizia, per difendere la posizione di Louis Dassilva.

A sostegno della sua tesi sull’innocenza del marito la donna ricorda che l’incidente probatorio sulla cam3 e sulla telecamera di sorveglianza di un privato, installata in un box auto, hanno dato esito negativo.

Perché tanta sicurezza? “Ci sono 83 box in quel seminterrato (quella catturata dalla cam Russo, nda) potrebbe essere di chiunque”, ma “a qualcuno farebbe comodo dire” che quella sia la voce del marito.

Dov’era Dassilva, quindi, la notte del 3 ottobre 2023? “Io ero sveglia e Louis Dassilva era qui“, dice Valeria, facendo notare che dalla sua posizione poteva vedere l’ingresso dell’appartamento. Anche se in dormiveglia, avrebbe chiaramente sentito il marito aprire il portone ed uscire di casa, cosa che – stando alla sua ricostruzione – non è avvenuta.

Il papillon di Louis Dassilva

A settembre è iniziato il processo a carico di Louis Dassilva presso la Corte d’Assise di Rimini. Le telecamere di Dentro la Notizia fanno notare che l’imputato in aula indossa spesso abiti sgargianti e accessori. Tra questi c’è un papillon.

Al programma condotto da Gianluigi Nuzzi Valeria Bartolucci ha spiegato che quell’accessorio rappresenta un messaggio in codice, un riferimento al film Papillon (1973) in cui Steve McQueen interpreta un uomo condannato ingiustamente all’ergastolo.

La perizia fonica sull’omicidio di Pierina Paganelli

Come riporta il Corriere della Sera, martedì 16 dicembre ha avuto luogo l’incidente probatorio sulla perizia fonica sugli audio catturati dalla videocamera di sorveglianza installata all’interno di un box auto.

È emerso che nell’audio ambientale registrato dall’occhio elettronico è presente una voce maschile – per la precisione si parla di “vocalismi maschili non strutturati” – sia la sera del 3 ottobre 2023 che la mattina dopo, quando è stato rinvenuto il cadavere. Non si parla, quindi, di un’identità precisa.