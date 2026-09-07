Pierina Paganelli, Louis Dassilva nella sua prima intervista: "Manuela mi ha accusato per difendere qualcuno"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Louis Dassilva, assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli, rompe il silenzio a “Ore 14” e accusa l’ex amante Manuela Bianchi di aver mentito per proteggere qualcuno. Nell’intervista racconta la liberazione dopo il carcere e il rapporto ritrovato con la moglie Valeria Bartolucci. Il caso giudiziario resta aperto: attesa la sentenza d’appello dopo il ricorso della Procura di Rimini.

Caso Pierina Paganelli, l’intervista a Louis Dassilva

A quasi tre mesi dall’assoluzione per l’omicidio di Pierina Paganelli, è tornato a parlare pubblicamente Louis Dassilva, scegliendo la trasmissione “Ore 14” su Rai 2 per la sua prima intervista televisiva in studio dopo la sentenza.

Ascoltato dal conduttore Salvo Sottile, l’uomo ha ripercorso i momenti più duri della vicenda giudiziaria che lo ha visto unico imputato per la morte della 78enne, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio riminese di via del Ciclamino.

L’intervista a “Ore 14”

Il 36enne ha raccontato le emozioni vissute nel momento dell’assoluzione, arrivata nella notte tra il 9 e il 10 giugno. “Avevo tanta paura” ha ricordato. “Se l’avvocato non mi avesse fatto segno non avrei compreso”.

Poi, la sensazione di sollievo dopo ben 694 giorni trascorsi dietro le sbarre. “Subito dopo ho sentito una liberazione, una presenza di luce, un peso che fino a quel momento era stato troppo”.

L’accusa a Manuela Bianchi

Il passaggio più teso dell’intervista ha riguardato Manuela Bianchi, nuora della vittima e sua ex amante. La donna a diciassette mesi dal delitto aveva cambiato versione, sostenendo di averlo incrociato la mattina del ritrovamento del corpo e di aver ricevuto da lui un cenno per restare in silenzio.

Dassilva ha respinto con fermezza questa ricostruzione, ipotizzando cosa possa aver mosso Manuela. “Se accusi una persona di una cosa così grave è perché o hai qualcosa da nascondere o stai proteggendo qualcuno” ha affermato. “Lo sapeva benissimo che stava raccontando delle bugie”.

Riguardo alla natura del legame con la donna, ha voluto ridimensionarne il peso sentimentale. “La persona che amo è mia moglie, Valeria Bartolucci, e siamo ancora insieme” ha sottolineato. “Con Manuela era un rapporto fisico come altri”.

Il post assoluzione

Nonostante il ritorno a una parvenza di normalità, con il rientro al lavoro come metalmeccanico e la convivenza con la moglie, il procedimento giudiziario resta aperto.

Le motivazioni della sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d’Assise di Rimini presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, non sono ancora state depositate: ai giudici è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Nel frattempo la Procura ha già reso nota l’intenzione di impugnare il verdetto davanti alla Corte d’Appello di Bologna, un passaggio che potrà avviarsi formalmente solo una volta pubblicate le motivazioni.