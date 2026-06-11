Pierina Paganelli, Louis Dassilva torna in libertà ma non da Valeria Bartolucci: "Non so dove sia, latitante"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Louis Dassilva, come stabilito dalla sentenza della Corte d’Assise di Rimini, è stato assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. La battaglia giudiziaria è iniziata il 16 luglio 2024, con l’arresto del 36enne senegalese, vicino di casa della vittima. La moglie di Louis, Valeria Bartolucci, è intervenuta nella trasmissione “Quarto Grado”, spiegando come il marito ha vissuto le prime ore da uomo libero e rispondendo ad alcune domande di carattere privato.

Omicidio di Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva: parla Valeria Bartolucci

Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto Grado”, ha chiesto a Bartolucci dove si trova in questo momento suo marito: “Noi ti abbiamo visto tornare a casa tua, in via del Ciclamino, ma non abbiamo visto Louis. Lo sveliamo sto mistero? Dove si trova Louis adesso?”

“Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante. Non lo so neanch’io dov’è di preciso”, ha scherzato la donna, che poi si è fatta seria aggiungendo: “Oggi l’ho incontrato nello studio dell’avvocato Guidi. Ci siamo visti a Bellaria, nello studio appunto dell’avvocato”.

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“Per due persone che non dormono insieme da due anni non è un grandissimo traguardo?”, ha incalzato Nuzzi.

“Possiamo aspettare altre due settimane, due mesi. In fondo, la cosa più importante è che lui adesso stia tranquillo, lontano da tutte le situazioni che hanno pesato sulle sue spalle in questi due anni”, ha osservato Bartolucci.

Sempre Nuzzi: “Ma deve stare lontano da via del Ciclamino o da Manuela?” “Da via del Ciclamino. Non deve stare lontano da Manuela, deve stare lontano da via del Ciclamino”, ha affermato la donna.

Si ricorda che dalle indagini è emerso che Dassilva ha avuto una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, sposata con il figlio della vittima.

Bartolucci: “Sono ancora sposata legalmente”

Nuzzi a questo punto ha chiesto in modo diretto a Bartolucci se il matrimonio con il 36enne senegalese è finito oppure no. “Siamo ancora legalmente sposati. Cioè voglio dire, fino a due giorni fa era in carcere. Glieli vogliamo dare due giorni almeno di acclimatarsi prima di passare da un carcere all’altro?”, ha spiegato Bartolucci non rinunciando all’ironia.

Lo sfogo: “Fango su di me”

“Oggi ancora la cosa che mi dà più rabbia è stato sentire per due anni persone assolutamente prive di qualunque titolo gettare fango su di me, sulla mia credibilità, sulla mia reputazione, quando oggi abbiamo una Corte d’Assise che evidentemente quelle che venivano ritenute delle bugie invece le ha ritenute una verità. E quello che era ritenuto una verità evidentemente tanto vera non è sembrata. E questa è la rabbia”, ha concluso.