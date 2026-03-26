Pierina Paganelli, Manuela Bianchi attacca Louis Dassilva: "Prove diranno chi mente, temuto per la mia vita"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante su Rai 2, ha tenuto banco l’omicidio di Pierina Paganelli. In studio Manuela Bianchi, che ha ribadito la propria posizione rispetto a Louis Dassilva, unico imputato: “Saranno i fatti, gli indizi e le prove a dimostrare chi mente”. Bianchi, nuora della vittima, ha ricostruito ancora una volta la mattina del ritrovamento del corpo e ha raccontato i timori per la propria incolumità.

Manuela Bianchi sull’omicidio Paganelli

La mattina del delitto, Dassilva – ha rievocato Bianchi – le avrebbe parlato genericamente di “una donna a terra” nel garage, senza però chiarire esattamente la situazione e senza specificare subito che si trattasse di Pierina Paganelli.

“Lì per lì sono stata travolta da questa situazione. Io Luis lo amavo tantissimo, questo ormai lo sapete in tutte le lingue del mondo. Ma questo non vuol dire che tutto quello che diceva o usciva dalla sua bocca fosse oro colato. Però ho pensato che ci fosse un motivo se mi diceva questa cosa qui”, ha raccontato Bianchi.

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La domanda del conduttore: “Lui non doveva trovarsi quella mattina nel garage, avevate appuntamento nella sua abitazione, no?”. La risposta secca: “Sì”.

Manuela Bianchi ha raccontato la sua discesa in garage e l’impatto con il cadavere: “Credo di essere rimasta pietrificata, non era una persona che stava poco bene”, come gliel’aveva inizialmente descritta Louis Dassilva.

Ma neppure lei, sul momento, si era resa conto che si trattasse della suocera Pierina Paganelli. “Non riuscivo a ragionare lucidamente in quel momento”, ha rievocato. Tanto è vero, ha specificato, che non ricordava quale fosse il numero unico delle emergenze.

I sospetti di Manuela Bianchi su Louis Dassilva

Poi il racconto di quando ha iniziato a nutrire sospetti su Louis Dassilva: i sospetti sono arrivati “quando l’ho incontrato in questura, quando ci hanno fatto incontrare… volevo togliermi qualsiasi dubbio… speravo che lui mi dicesse ‘non c’entro niente, non ti preoccupare, andrà tutto bene'”.

La domanda del conduttore: “Perché aspettare così tanto allora per raccontare la verità di quella mattina, perché aspettare tanti mesi?”.

La risposta: “Come ho già detto prima, il mio sentimento per lui era molto forte”. E ancora: “Il motivo principale era perché non riuscivo più a sostenere il peso di questa bugia, da una parte c’era un grandissimo amore e dall’altra parte c’era mia suocera che era stata trucidata“.

La paura di Manuela Bianchi

Poi il racconto della paura. “C’è stato un momento in cui ha avuto paura per la sua vita?”, ha domandato Infante.

La risposta: “Sì e ce l’ho tutt’ora, non è cambiato niente. Sicuramente quando ho parlato durante l’incidente probatorio, mi sono resa conto che potevo essere un bersaglio facilissimo per chi mi odiava già da tanto tempo. Ma ancora prima, quando sono stata indagata ed ho parlato, una ventina di giorni prima col dottor Paci [cioè il pm Daniele Paci, ndr]… ed anche lì mi sono resa conto che le mie parole erano talmente importanti che mi hanno fatto temere per la mia vita e per la vita di mia figlia“.

Persino gli agenti della mobile, ha ricordato Manuela Bianchi, le suggerirono di non tornare a casa “visto l’atteggiamento di una determinata persona”, suggerendole di passare la notte altrove.

Manuela Bianchi però lascia la porta aperta al dubbio: “Io non lo so ancora adesso” se l’assassino di Pierina Paganelli è Louis Dassilva. “Finché un giudice non lo stabilisce non direi che è stato lui. Io ho detto la verità. Poi sarà il giudice a decidere”.