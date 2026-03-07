Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Chiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi giorni dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Erano immagini senza audio e per questo da due anni intorno a quelle riprese aleggiava il mistero. Ora è possibile scoprire cosa si dissero i due amanti. Brevemente, Manuela e Louis non parlarono della morte di Pierina, ma della loro relazione.

Quell’incontro segreto tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva

Il 21 ottobre 2023, 18 giorni dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi e Louis Dassilva si incontrarono in segreto all’hotel Des Bains di Riccione dove si misero a parlare all’interno di una stanza.

All’esterno c’erano le telecamere di Quarto Grado che riuscirono a restituire soltanto un filmato zoomato senza audio, in quanto registrato dall’esterno della struttura.

Era il loro primo incontro lontano da giornalisti e microspie dopo l’omicidio, un colloquio organizzato dall’investigatore Ezio Denti.

Ciò che Dassilva e Bianchi si dissero in quell’occasione è stato svelato dallo stesso Denti in aula il 12 gennaio 2026, durante la sua deposizione.

Cosa si dissero gli ex amanti

Quarto Grado, venerdì 6 marzo, ha riportato ciò che Denti ha detto sotto giuramento. Quel giorno l’investigatore ha "ascoltato quasi tutto il loro colloquio, che è durato circa 25-30 minuti". I due non erano a conoscenza di essere ascoltati.

Manuela "gli chiedeva se fosse innamorata di lui", comunicano dal format di Gianluigi Nuzzi. Qui potrebbe esserci un errore, perché in un pezzo uscito sul Resto del Carlino proprio il giorno della deposizione di Denti – il 12 gennaio 2026 – viene riportato che Manuela chiese a Louis se fosse innamorato di lei, una precisazione che apporta coerenza a quanto riferito in seguito dall’investigatore privato.

Poco dopo, infatti, Denti ha dichiarato che "Louis più volte ripeteva che seppur avesse simpatia e rispetto nei suoi confronti non era assolutamente innamorato". Soprattutto il 35enne "non avrebbe mai lasciato la sua famiglia per dedicarsi a lei". Dassilva, inoltre, avrebbe risposto negativamente alla proposta di andare a vivere insieme.

L’omicidio di Pierina Paganelli

In tutto ciò, quindi, Louis Dassilva e Manuela Bianchi non fecero alcun riferimento all’omicidio, avvenuto soltanto 18 giorni prima. Inizialmente Manuela aveva riferito di aver trovato il corpo della suocera la mattina del 4 ottobre 2023, da sola, e di aver chiamato in soccorso Dassilva.

Successivamente Bianchi ha riferito che quella mattina, in realtà, avrebbe incontrato Louis nell’autorimessa e che lo stesso le avrebbe detto che c’era una donna per terra, chiedendole di non dire niente e di seguire le sue istruzioni.