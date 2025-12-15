Pierina Paganelli uccisa con "29 coltellate in 20 secondi", ha provato a difendersi "afferrando il coltello"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La dottoressa Loredana Buscemi, incaricata dalla Procura di Rimini di eseguire l’autopsia sul cadavere di Pierina Paganelli, ha rivelato alcuni dettagli sulla dinamica dell’omicidio della donna. Dagli esami autoptici sarebbe emerso che la vittima avrebbe tentato di afferrare il coltello, mentre l’assassino la colpiva violentemente. Secondo il medico legale, l’azione omicidiaria sarebbe durata circa 20 secondi. L’assassino avrebbe inflitto 29 coltellate alla donna.

Come è stata uccisa Pierina Paganelli

Come riportato dall’ANSA, durante il processo in Corte di assise per l’omicidio di Pierina Paganelli, sono stati svelati alcuni particolari utili a far luce sulla modalità in cui è stata uccisa la vittima.

“Pierina è stata sempre davanti al suo aggressore senza avere una via di uscita. Con le spalle al muro e ferendosi alla mano destra”, ha dichiarato la dottoressa Loredana Buscemi.

ANSA Il corpo di Pierina Paganelli è stato ritrovato vicino agli ascensori al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino a Rimini, 4 ottobre 2023

“La signora non è stata subito raggiunta dal colpo fatale al cuore o al polmone, quello che emerge dalle lesioni, la signora Pierina ha avuto una reazione di difesa. Ha preso con la mano destra la lama e si è schermata con la sinistra” ha rivelato il medico legale.

Secondo la dottoressa, Pierina Paganelli avrebbe avuto “consapevolezza di quanto stesse accadendo”.

Inoltre, la durata dell’azione, circa 20 secondi, spiegherebbe che “il soggetto che l’ha aggredita voleva essere certo di uccidere”.

La reazione di Louis Dassilva

Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avrebbe ascoltato la ricostruzione senza mostrare reazione, come specificato dall’ANSA.

Gli avvocati difensori Andrea Guidi e Riario Fabbri avrebbero chiesto se fosse stato rinvenuto un capello nella bocca del cadavere, come mostrato da una foto della polizia scientifica.

La dottoressa Loredana Buscemi avrebbe risposto negativamente e sarebbe, quindi, stata ridimensionata l’ipotesi della Procura sull’altezza dell’ipotetico assassino di oltre un metro e ottanta, calcolata sulla base della ferita al cranio riportata dalla vittima.

Come riporta l’ANSA, il medico legale avrebbe ammesso come probabile l’ipotesi che Pierina Paganelli, durante l’aggressione, si possa essere piegata verso il basso.

La testimonianza di Giorgia Saponi, nipote di Pierina Paganelli

L’ANSA ha riferito anche le parole di Giorgia Saponi, nipote di Pierina Paganelli, durante il processo per l’omicidio della nonna.

La testimone ha raccontato di una gita al mare con la mamma Manuela Bianchi e la coppia di vicini di casa, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva.

In quell’occasione, la nipote di Pierina Paganelli ha dichiarato che Manuela Bianchi e Louis Dassilva si “guardavano come persone complici, come due amanti”.

Nel corso della testimonianza, ha spiegato: “Mia mamma mi diceva che quando Louis la vedeva dal balcone arrivare con l’auto, si faceva trovare di sotto”.

Il corteggiamento sarebbe avvenuto alla fine di dicembre 2022 e, dopo la nascita della relazione, la stessa Giorgia Saponi avrebbe chiesto spiegazioni alla mamma Manuela.

A novembre 2025, Manuela Bianchi avrebbe rilanciato le accuse contro Valeria Bartolucci per presunte minacce.

In merito ad un possibile ammiratore segreto della nonna, ha invece raccontato che Pierina Paganelli le aveva rivelato di un bigliettino nella posta “ero piccola e la mise sul ridere”.

L’uomo, secondo le indagini, sarebbe deceduto prima del 3 ottobre 2023, giorno dell’omicidio della donna.

Le parole dell’avvocato di Giorgia Saponi

L’avvocato Marco Lunedei, legale di Giorgia Saponi, ha smentito la possibilità di contraddizioni nella testimonianza della sua assistita.

Intervistato dal programma Ore 14, nella puntata del 15 dicembre, ha spiegato: “L’errore iniziale sull’orario è perfettamente in linea con un testimone che riferisce quello che sa nel modo più spontaneo possibile e limitatamente a quelli che sono i suoi ricordi del momento”.

Marco Lunedei, avvocato di Giorgia Saponi, spiega anche che si tratta di una ragazza di 16 anni che “viene sentita a poche ore dall’efferato omicidio della nonna” e che “quindi anche lo stato d’animo con cui riferisce il turbamento è assolutamente compatibile con quello che era il momento che stava vivendo”.