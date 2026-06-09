Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci parla della "rabbia" per Manuela Bianchi: "Non siamo in competizione"

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Valeria Bartolucci ritorna all’attacco nei confronti di Manuela Bianchi. Tra le due donne è crollato ogni rapporto da quanto si è scoperto che la nuora di Pierina Paganelli aveva una relazione extraconiugale con Louis Dassilva. Oggi Bartolucci sostiene di non essere “in competizione con la Bianchi” e non nasconde di provare “rabbia” e “schifo” nei confronti dell’ex amante del marito.

Valeria Bartolucci attacca Manuela Bianchi

Martedì 9 giugno Valeria Bartolucci, dopo tanto tempo, è ritornata sul piccolo schermo. La donna, moglie di Louis Dassilva, non ha mai nascosto il suo risentimento verso Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli.

Bianchi, ricordiamo, è stata l’amante del marito e quella relazione extraconiugale è venuta fuori soltanto dopo la tragedia.

“Io non sono in competizione con la Bianchi”, dice in collegamento con lo studio di Dentro La Notizia.

Poi aggiunge: “Quando dice che capisce la rabbia e lo schifo che provo per lei, sullo schifo non ci va neanche lontanamente vicino”.

Il movente economico nell’omicidio di Pierina Paganelli

Come anticipato, il dissapore tra le due donne è esploso una volta che attraverso i media è venuta allo scoperto la relazione segreta tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Alle affermazioni di Bartolucci, Bianchi “non replicherebbe”, dice la moglie dell’imputato, “perché lei le cose le dice alle spalle“.

Nello stesso intervento la donna respinge l’ipotesi del movente economico dietro l’omicidio di Pierina Paganelli, ipotizzato dal pm Daniele Paci titolare dell’inchiesta: “Louis Dassilva aveva uno stipendio” con il quale “era in grado di sostenere se stesso e la sua famiglia”.

Paci, infatti, ipotizza che l’imputato abbia ucciso la 78enne per “non perdere lo status economico“, che si sarebbe visto minacciato dal fatto che la vittima fosse a conoscenza della relazione clandestina della nuora, Manuela Bianchi.

Louis Dassilva “non ha sposato un’ereditiera”

Il movente dello status economico, quindi, secondo Valeria Bartolucci, non reggerebbe: “Louis Dassilva non è sposato con un’ereditiera“, dunque non avrebbe perso privilegi.

Se avesse voluto vivere con Manuela Bianchi “la signora Bianchi avrebbe dovuto trovarsi un lavoro come fanno tutte le persone normali”, aggiunge Valeria Bartolucci per argomentare la sua versione.