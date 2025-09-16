Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci parla in aula di Louis Dassilva e dei familiari della vittima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"In quella gabbia doveva esserci qualcun altro". Valeria Bartolucci non ha mai indietreggiato dalla sua convinzione sull’innocenza del marito Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Lo ha ribadito in aula, prima della prima udienza del processo, di fronte alle telecamere di Mattino Cinque. Quel giorno in aula sono presenti anche i figli di Pierina Paganelli: "Non ho mai avuto a che fare con loro in tutta la mia vita, e vorrei continuare così", dice Bartolucci.

Le parole di Valeria Bartolucci in aula

Lunedì 15 settembre le telecamere di Mattino Cinque sono entrate nell’aula della Corte d’Assise di Rimini per documentare la prima udienza del processo a carico di Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Nell’aula era presente anche Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva che da sempre sostiene l’innocenza del marito. All’inviato, dopo aver scambiato occhiate di leggerezza con il marito, ha detto: "In quella gabbia doveva esserci qualcun altro".

Poi le è stato chiesto se abbia incrociato gli sguardi dei parenti della vittima. "Non ha alcun problema a sostenere gli sguardi dei figli di Pierina. Non ho mai avuto a che fare con loro in tutta la mia vita, e vorrei continuare così", ha risposto.

Giuliano Saponi, ascoltato dagli stessi microfoni, ha riferito di aver provato fastidio per la presenza di Louis Dassilva in aula. Non solo perché l’imputato è accusato di aver ucciso la madre, ma anche perché la moglie Manuela Bianchi ha intrattenuto con lui una relazione extraconiugale.

Il commento su Manuela Bianchi

Grande assente in aula è stata Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento ed ex amante di Louis Dassilva. I motivi non sono noti, ma – stando alle cronache e alle indagini – la donna si trova tra tre fuochi: da una parte le tensioni con Valeria Bartolucci per la relazione extraconiugale con il marito, dall’altra la rottura con Dassilva per aver dichiarato di averlo visto la mattina del 4 ottobre nel garage di via del Ciclamino 31; infine, il (quasi ex) marito dal quale sta per separarsi, Giuliano Saponi.

Va detto che secondo la Procura il movente dell’omicidio di Pierina Paganelli sarebbe proprio quella relazione nascosta tra l’imputato e Bianchi: la vittima probabilmente era a conoscenza di quella relazione e Dassilva – secondo il procuratore Daniele Paci – avrebbe ucciso Pierina per proteggere il suo matrimonio.

A proposito delle dichiarazioni di Manuela Bianchi sulla presenza di Dassilva del 4 ottobre, Valeria Bartolucci riferisce a Mattino Cinque: "Sarà importante quello che dice la perizia fonica" perché "sconfesserà la sua dichiarazione".

Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli

Il 15 settembre era attesa la prima udienza del processo a carico di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli. Gli avvocati dell’indagato – Riario Fabbri e Andrea Guidi – hanno presentato quattro questioni ai giudici, relative soprattutto alle intercettazioni, al capo di imputazione e all’incidente probatorio di Manuela Bianchi.

La Corte ha rinviato l’udienza al 20 ottobre e sceglierà se sciogliere o meno la riserva. La Corte d’Assise di Rimini dovrà stabilire le responsabilità di Louis Dassilva, l’unico indagato per omicidio nel caso Paganelli. La vittima, 78 anni, è stata uccisa il 3 ottobre 2023 dopo le 22 in via del Ciclamino 31 con 29 coltellate nel garage della palazzina in cui viveva.