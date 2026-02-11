Pierluigi Bersani attacca Meloni sui manifestanti contro le Olimpiadi, "questa qui sarebbe una patriota?"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pierluigi Bersani ha attaccato Giorgia Meloni durante un’ospitata al programma televisivo DiMartedì. L’ex segretario del Pd, nel commentare quanto detto dalla premier su coloro che hanno di recente manifestato a Milano contro le Olimpiadi, ha lanciato una domanda provocatoria sulla leader di Fratelli d’Italia. “E questa sarebbe una patriota?”, ha chiesto, ricordando che cosa è avvenuto in Cisgiordania lo scorso gennaio, quando due carabinieri sono stati fatti inginocchiare da un soldato.

Manifestanti contro le Olimpiadi: Pierluigi Bersani attacca Giorgia Meloni

“Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani”, ha dichiarato nei giorni scorsi la presidente del Consiglio, riferendosi a coloro che hanno manifestato contro i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

“Va beh, insomma… Io l’ho sentita balbettare davanti a un soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri con in mano un mitra”, ha dichiarato Bersani a DiMartedì nel commentare le parole della premier.

“Non l’ho sentita dire nulla – ha aggiunto – quando Trump ha insultato la presenza dei soldati anche italiani in Afghanistan che ci hanno lasciato più di 50 morti. Sarebbe una patriota questa qui? Se la prende con chi contesta le Olimpiadi?”

Bersani: “La premier se ne inventa una ogni settimana”

Bersani ha proseguito a criticare la premier, affermando che “Meloni è la solita” e che “se ne inventa una ogni settimana per non pagare dazio sui problemi reali e non guardarli in faccia”.

“Il Paese non si sta occupando dei problemi veri che crescono e il governo non riesce nemmeno a pronunciarli e riconoscerli. Nessuno chiede miracoli, anche io ho governato, però la consapevolezza dei problemi ci vuole, altrimenti c’è da prendere paura perché nel Paese inizia a montare qualche questione molto seria”, ha concluso Bersani.

Le parole della presidente del Consiglio contro i manifestanti

Meloni, tre giorni fa, a proposito delle persone scese in piazza a Milano per protestare contro i Giochi, ha dichiarato: “Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata”.

“Poi – ha continuato – ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ‘contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”.

Il caso dei carabinieri fatti inginocchiare in Cisgiordania

Bersani ha anche accennato alla vicenda dello scorso gennaio dei due carabinieri fatti inginocchiare in Cisgiordania da un soldato colono israeliano.

I due militari stavano svolgendo un sopralluogo in un villaggio non lontano da Ramallah, nel territorio amministrato dall’Autorità Nazionale Palestinese, in vista della visita diplomatica dei capi missione Ue organizzata dalla delegazione europea a Gerusalemme.

I due sottufficiali dei carabinieri erano in borghese e viaggiavano su un mezzo blindato con targa diplomatica, tesserini e passaporti anch’essi diplomatici. Al Shaek Youth Village del villaggio di Kafr Ni’ham, in Cisgiordania, si sono imbattuti in un uomo con il giubbotto antiproiettile e un fucile mitragliatore.

Dopo averlo notato, hanno deciso di allontanarsi. Ma l’individuo, un colono israeliano, ha puntato contro di loro l’arma prima che salissero sul mezzo, li ha fatti inginocchiare e li ha interrogati. I carabinieri non hanno reagito, rispettando le regole d’ingaggio.

“Dovete andare via e non tornare mai più”, la minaccia del soldato israeliano. I carabinieri sono poi stati lasciati andare. La vicenda ha sollevato uno spinoso caso a livello diplomatico.