Pierluigi Bersani definisce Fakir "l'uomo ucciso" a Bologna, critiche dalla stampa di centrodestra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pier Luigi Bersani ha definito in tv Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna, come “l’uomo ucciso”, dando per scontata una tesi da accertare. La frase ha scatenato reazioni durissime da stampa e commentatori di centrodestra, che avevano già storto il naso per una precedente uscita di Romano Prodi sulla stessa vicenda.

Caso Fakir a Bologna, le parole di Bersani

Tre parole pronunciate durante un’intervista televisiva sono bastate a riacutizzare lo scontro politico sul caso Fakir, la vicenda del cittadino marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.

Le ha pronunciate Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, da ospite della trasmissione “4 di sera” su Rete 4, condotta da Paolo Liguori.

ANSA

Ricostruendo la vicenda bolognese, Bersani attirato l’attenzione riferendosi ad Abderrahim Fakir come “l’uomo ucciso“. L’espressione sembrerebbe sottintendere che la sua morte sia già stata giudizialmente attribuita a una responsabilità penale precisa, quando invece le indagini sulla dinamica del decesso sono ancora in corso.

La difesa del sindaco Lepore

Interpellato sul tema della solidarietà che la sinistra riserva, o non riserva, alle forze dell’ordine, l’ex ministro ha inoltre reagito con una certa irritazione, liquidando la domanda con un secco: “Lei ha detto una stupidaggine”.

Nel medesimo intervento, l’ex leader Pd ha difeso l’operato del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che nei giorni precedenti aveva convocato una manifestazione di piazza conclusasi con scontri, cariche e diversi agenti feriti.

Bersani ha inoltre commentato la presenza di frange violente ai margini dei cortei di sinistra, dichiarando che si tratta di un fenomeno ricorrente che non spetta certo ai manifestanti pacifici arginare.

Le reazioni

L’uscita non è passata inosservata. Il quotidiano Il Tempo ha dedicato spazio alla vicenda titolando sulla “sbroccata” di Bersani e sottolineando come, a suo giudizio, il Pd avesse ormai “già concluso il processo” nei confronti degli agenti coinvolti, ancora prima che la magistratura si esprimesse.

Il Secolo d’Italia ha rincarato la dose, osservando che se davvero Fakir fosse stato “ucciso” bisognerebbe allora individuare un responsabile di quell’uccisione, e ha ironizzato sul fatto che, lapsus o convinzione profonda che fosse, la scelta lessicale di Bersani avrebbe finito per svelare più di quanto l’ex segretario intendesse dire.

Prodi, il precedente

Pochi giorni prima, anche Romano Prodi era finito al centro delle polemiche per un commento sul medesimo caso. In un’intervista al Quotidiano Nazionale, l’ex presidente del Consiglio si era chiesto chi avesse “messo a ferro e fuoco la città”, auspicando che le identificazioni permettessero presto di “capire la matrice degli scontri”.

Diversi commentatori hanno letto la formulazione come un tentativo di mettere in dubbio la matrice politica dei disordini, nonostante le rivendicazioni arrivate da ambienti antagonisti e centri sociali.

Nella stessa intervista, l’ex premier aveva preso le difese del sindaco Lepore, criticato dal centrodestra per aver convocato la piazza dopo la morte di Fakir. Prodi aveva distinto la manifestazione pacifica dagli scontri successivi, definendo “due manifestazioni totalmente diverse e isolate tra loro” il corteo e la guerriglia urbana che ne era seguita.