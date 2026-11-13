Pierluigi Diaco ancora nel ciclone, la Rai comunica di aver avviato un "audit interno" come con Ranucci
La Rai annuncia l'avvio di un audit interno sulla gestione di BellaMà, il programma di Pierluigi Diaco: verifiche dopo nuovi elementi
La Rai ha annunciato l’avvio di un audit interno su BellaMà, programma condotto da Pierluigi Diaco. Nel comunicato si legge: “A seguito delle segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma BellaMa’, l’azienda ha disposto l’avvio di un audit interno”. Una decisione che arriva dopo l’avvio di accertamenti nei giorni scorsi. Per audit si intende una procedura di esame sul programma. La motivazione è da ricercare in una serie di elementi, tra i quali anche gli audio di Selvaggia Lucarelli.
Notizia in aggiornamento…