Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oggi mercoledì 25 novembre BellaMa’ non è andato in onda in diretta, saltata per via di un’indisposizione del conduttore, Pierluigi Diaco. Il programma pomeridiano di Rai 2 è stato trasmesso nella variante BellaMix, una sorta di “meglio di” della trasmissione. Una notizia che arriva in un momento particolare per Diaco, dopo le polemiche sollevate dall’intervista ad Alberto Ravagnani e dai retroscena pubblicati da Selvaggia Lucarelli.

Pierluigi Diaco assente, salta la diretta di BellaMa’

Salta la diretta di BellaMa’ nella programmazione di Rai2 di oggi mercoledì 25 novembre. Pierluigi Diaco non è andato in onda alle 15:30 con una nuova puntata del suo programma. Alla base del cambio di programmazione motivi personali o di salute del conduttore, che avrebbe comunicato all’azienda l’impossibilità di essere alla conduzione della puntata per un’indisposizione.

Per questo, la Rai avrebbe deciso di lasciare spazio a BellaMix, una puntata di montaggio con il “meglio di” del programma.

ANSA

Le urla dopo la diretta

La notizia arriva in un momento particolare per Pierluigi Diaco, da settimane al centro di polemiche a seguito dell’intervista ad Alberto Ravagnani e dei fuori onda resi noti da Selvaggia Lucarelli. Una serie di episodi che potrebbero mettere a rischio il futuro del programma ideato e condotto da Diaco, con la Rai che starebbe valutando la sostituzione o la sospensione del conduttore.

Secondo indiscrezioni raccolte da Fanpage, lo stop di oggi sarebbe arrivato dopo una sfuriata di Diaco avvenuta dietro le quinte del programma nella giornata di martedì 24 novembre. Al termine della diretta della puntata, il conduttore avrebbe urlato contro tutti all’interno dello studio.

Il caso Diaco in Rai

Le accese polemiche suscitate prima dall’intervista all’ex prete Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, e poi dai retroscena di Selvaggia Lucarelli sui presunti comportamenti aggressivi di Diaco verso il cast di BellaMa’ sono diventate un vero e proprio caso in Rai.

Il 13 novembre scorso la Rai ha annunciato di aver avviato un audit interno sulla gestione della trasmissione, mentre il 18 novembre l’Agcom ha reso noto l’avvio di un procedimento di verifica sulla conformità dell’intervista agli obblighi previsti nel Contratto di Servizio Rai sul rispetto della dignità della persona.