Pierluigi Diaco chiede scusa per l'intervista a Alberto Ravagnani a Bellamà, ma è pronto a querelare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pierluigi Diaco fa un passo indietro sul caso Ravagnani, ma annuncia che non esitarà a querelare in caso di insinuazioni su “avance o approcci mai avvenuti”. Travolto dal polverone mediatico per l’intervista in diretta all’ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, il giornalista e conduttore Rai si è scusato per i toni utilizzati, puntualizzando però di non accettare che le polemiche sfocino in illazioni, sulle quali dice di essere pronto ad agire legalmente.

La nota stampa di Pierluigi Diaco

Il conduttore ha reso pubbliche le scuse a Ravagnani e le precisazioni sul caso attraverso una nota diffusa tramite l’Ansa, dopo le scuse per i toni “non adeguati ed eccessivi” già pubblicate dalla Rai con una nota a firma del direttore dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone.

Diaco ha ammesso che le sue domande sull’orientamento sessuale rivolte al concorrete di Ballando con le stelle avrebbero potuto essere meno pressanti e che avrebbe anche potuto evitare il botta e risposta a distanza con Milly Carlucci: “Accetto come ho sempre fatto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul mio lavoro – ha scritto – Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti, nonché avrei dovuto non rispondere in diretta televisiva alle considerazioni fatte sempre in tv da Milly Carlucci”.

Le scuse sul caso Ravagnani

Finito dentro la bufera per aver superato i limiti della sfera intima dell’ex sacerdote ospite del suo programma, il conduttore ha aggiunto che “probabilmente, se alle scuse già fatte in diretta durante l’Intervista a BellaMa’ fossero seguite nuove scuse più consapevoli, non sarebbe successo nulla di tutto questo”.

“Come già dichiarato alla trasmissione Le Iene – ha precisato – anche senza attendere con pazienza l’autorizzazione aziendale, ho convocato in camerino Alberto Ravagnani quando mi è stato riferito che non sapeva in che trasmissione stesse per partecipare: l’ho fatto esclusivamente per anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista a cui sarebbe andato incontro, anche in questo caso se ho detto qualcosa che ha turbato Alberto mi dispiace, ma davvero non era mia intenzione”.

Le insinuazioni

Il riferimento di Diaco è all’incontro avvenuto in camerino prima della messa in onda, per il quale Ravagni si sarebbe detto a disagio già prima dell’intervista.

“Ciò su cui però non posso transigere e su cui sono costretto, mio malgrado a difendermi, è l’offesa sotto forma di allusione alla mia onorabilità di uomo e di giornalista – ha tenuto a precisare infine il conduttore di BellaMa’ – Posso avere tanti difetti ma sono una persona seria e corretta. Per questo, in ogni caso, ho dato mandato ai miei avvocati di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti. Devo tutelare non solo me stesso ma la mia famiglia, i miei affetti, la mia biografia e la Rai”.