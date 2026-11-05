Pierluigi Diaco cresce negli ascolti dopo l'intervista ad Alberto Ravagnani e sceglie di ignorare le polemiche

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pierluigi Diaco, dopo essere finito al centro delle polemiche per l’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, cresce sul fronte degli ascolti tv: BellaMà, programma di Rai Due in onda nella fascia pomeridiana, mercoledì 4 novembre ha ottenuto risultati migliori rispetto ai giorni precedenti, sfondando nella prima parte il muro dei 500mila telespettatori.

Pierluigi Diaco: ascolti di BellaMà in crescita dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani

Nonostante le polemiche per l’intervista ad Alberto Ravagnani, ritenuta da molti fuori luogo, BellaMa non ha subito contraccolpi per quanto riguarda gli ascolti tv. Anzi, c’è stato un miglioramento.

La puntata del 4 novembre, ossia quella del giorno successivo all’ospitata dell’ex prete, ha registrato il 5,8% di share nella prima parte, con 501.000 spettatori, e il 7.1% nella seconda, con 594.000 spettatori con picchi oltre il 9%. Dati che, se raffrontati con i numeri della settimana precedente, certificano una crescita.

Focus sugli ascolti tv di BellaMà

Di seguito gli ascolti tv di BellaMà dell’ultima settimana:

26 ottobre: 438.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 481.000 spettatori con il 6% nella seconda parte.

27 ottobre: 373.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 474.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte.

28 ottobre: 466.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 585.000 spettatori con il 7.5% nella seconda parte.

29 ottobre: 475.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 528.000 spettatori con il 6.8% nella seconda parte.

30 ottobre: 391.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 558.000 spettatori con il 7.1% nella seconda parte.

2 novembre: 496.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 548.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte.

3 novembre: 459.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 587.000 spettatori con il 7.5% nella seconda parte.

4 novembre: 501.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 594.000 spettatori con il 7.1% nella seconda parte.

Si nota che il 4 novembre BellaMà ha sfondato il muro dei 500mila spettatori nella prima parte, avvicinandosi ai 600mila nella seconda.

L’intervista ad Alberto Ravagnani, le polemiche e la critica di Milly Carlucci a Diaco: “Inaccettabile”

Diaco è finito nella bufera dopo che all’ex sacerdote, che attualmente è un concorrente di Ballando con le Stelle, ha rivolto una serie di domande intime e dirette sul suo orientamento sessuale. Ravagnani si è trovato in imbarazzo e lo ha palesato allo stesso conduttore, che ha comunque continuato ad incalzarlo.

La vicenda ha sollevato un polverone. Milly Carlucci ha diramato una nota sui suoi profili social, definendo “inaccettabile” quanto accaduto: “Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l’intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire. Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita”.

“Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato”, ha concluso Carlucci.

Consiglio di amministrazione Rai spaccato

La vicenda ha acceso anche una discussione nel consiglio di amministrazione della Rai. Da un lato c’è chi ha difeso la libertà giornalistica di fare domande, come la consigliera d’amministrazione Rai Federica Frangi, dall’altro chi ha accusato Diaco di aver usato un ”tono inquisitorio”. Duri con il giornalista sono stati i consiglieri Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale. Anche per gli esponenti del M5S in Commissione di Vigilanza Rai si è trattato di ”un’aggressione verbale in piena regola”.