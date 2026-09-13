Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher punti dalle vespe in casa, interviene l'esperto: "La parete era piena"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pierluigi Diaco e il compagno Alessio Orsingher sono stati aggrediti dalle vespe in casa loro, a Roma. Dopo essere stati punti dagli insetti, hanno contattato Daniel Palmieri, il disinfestatore di Sos Api già intervenuto in altre abitazioni romane molto note. L’esperto si è così recato nell’abitazione dei due giornalisti e ha risolto il problema.

Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher punti dalle vespe: entra in azione Daniel Palmieri

A raccontare l’accaduto sui social è stato lo stesso disinfestatore. “Salvami dalle vespe!”, è stata la richiesta di Diaco a Palmieri, il quale si è quindi recato presso l’abitazione del conduttore, individuando un nido di vespe enorme.

“Settimane a convivere con un problema scomodo, in casa vespe che pungono a tutte le ore. La parete era piena, un nido importante”, ha aggiunto Palmieri, che ha anche realizzato un filmato in cui si è mostrato in azione durante la disinfestazione.

ANSA

L’intervento a casa di Francesco Totti

Non è la prima volta che personaggi noti chiamano Palmieri per risolvere problemi con gli insetti. Qualche tempo fa, ad esempio, fu contattato da Francesco Totti.

Anche in quel caso c’entravano le vespe. L’ex capitano della Roma aveva chiesto un intervento a Palmieri che aveva scoperto una colonia di oltre 2 mila vespe germaniche presso la sua abitazione.

Diaco e Orsingher: casa messa sottosopra dai ladri a luglio

Tornando alla casa di Diaco e Orsingher, non è la prima volta che di recente è al centro di episodi ‘extra’ ordinari.

Ad esempio, la sera del primo luglio, un gruppo di ladri, mentre i due giornalisti erano usciti, si era introdotto nell’abitazione all’interno del parco dell’Appia Antica.

La coppia era uscita intorno alle 20, rincasando poco dopo la mezzanotte e trovando una spiacevole sorpresa: le luci esterne accese e le stanze completamente rovistate.

Da quanto emerso, i delinquenti avevano sfondato con un flex una porta finestra, facendo poi razzia di tutto ciò che avevano ritenuto di valore.

Avevano anche cercato in tutti i modi una cassaforte, senza riuscire a trovarla. Sul posto erano intervenuti gli agenti del commissariato di zona, le volanti e la polizia scientifica, che aveva raccolto tracce e impronte e acquisito le immagini dell’unica telecamera esterna.