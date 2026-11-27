Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pierluigi Diaco sarebbe pronto a lasciare la Rai di fronte alla minaccia di sospensione di due settimane. Gli strascichi della bufera scatenata dall’intervista ad Alberto Ravagnani non sembrano essersi esauriti e, secondo alcune indiscrezioni, il conduttore di BellaMa’ starebbe considerando la rescissione del contratto con la Tv pubblica, in caso di una sospensione del programma che la stessa rete starebbe valutando.

Le richieste sulla conduzione di BellaMa’

A ricostruire l’ultimo sviluppo del polverone che ha travolto Pierluigi Diaco, sollevato dall’intervista all’ex sacerdote e concorrete di Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani, è il Fatto Quotidiano.

Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale, al presentatore di BellaMa’ sarebbe stato chiesto un cambiamento dello stile di conduzione e un passo indietro nella gestione degli autori, per i quali sarebbe prevista una presenza fissa in studio.

ANSA

Da quanto riferito da fonti ben informate vicine alla redazione, le richieste della Rai sarebbero state ritenute dal giornalista incompatibili con il suo ruolo di ideatore e capoprogetto della trasmissione sul secondo canale.

L’ipotesi di sospensione

Dal rifiuto sarebbe nata l’ipotesi di una sospensione di due settimane del programma, che sarebbe stata comunicata dal direttore dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone.

Un provvedimento cautelativa che, se adottato ufficialmente, dovrebbe essere comunicato dall’amministratore delegato in persona.

Le minacce di addio di Pierluigi Diaco

Si tratterebbe di una decisione presa nell’ambito dell’audit interno avviato da Viale Mazzini dopo il caso Ravagnani e gli audio sui fuori onda del conduttore, oltre alle rivelazioni tra ex concorrenti e collaboratori diffusi in seguito da Selvaggia Lucarelli, a testimonianza del clima negli studi della trasmissione.

Da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, le richieste sarebbero state presentate al conduttore senza che al momento risulti essere stato convocato nell’audit in corso.

Di fronte alla sospensione di BellaMa’, sempre secondo quanto apprende il giornale, Pierluigi Diaco sarebbe pronto a rescindere il contratto con la Rai.