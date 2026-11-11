Pierluigi Diaco provato a BellaMa' dopo la nota della Rai sull'indagine interna: "Ho il cuore spezzato"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 11 novembre, poco prima di andare in onda su Rai 2 col suo programma BellaMa’, Pierluigi Diaco è stato raggiunto dalla decisione della Rai di avviare un’indagine interna in seguito agli audio e alle testimonianze di ex collaboratori ed ex concorrenti che avrebbero avuto a che fare col conduttore. In tre momenti, nel corso della puntata, Diaco ha espresso il suo stato d’animo, parlando di “cuore spezzato” e del suo ruolo di “servitore” dell’azienda: “Da soldato mi comporterò di conseguenza, tutto quello che verrà deciso lo rispetterò. Perché io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere, a cui credo che è Dio”.

Il cuore “spezzato” e poi “ricomposto”

Nella prima parte della trasmissione, in una rubrica dedicata ai bambini con disabilità e alle difficoltà incontrate dalle rispettive famiglie, Diaco ha ospitato due genitori coi loro due figli. Dopo 40 minuti, nel congedarli, il conduttore ha confessato in diretta che “oggi è la giornata per me più difficile della mia vita personale e professionale. Sono entrato in questo studio con uno stato d’animo non dei migliori”.

E ancora: “Il mio cuore, in questi 40 minuti, da spezzato si è ricomposto. Perché ascoltare una storia come questa mi permette di dare la giusta misura alle cose, anche a quelle mie personali e professionali. Vi sono veramente grato perché prima di entrare in studio ero attraversato da un sentimento difficile da gestire e la vostra storia mi ha contagiato e mi ha insegnato che nella vita bisogna andare avanti malgrado tutto. Quindi, grazie davvero”.

L’appello ai telespettatori

Chi gli è rimasto accanto dopo le polemiche seguite all‘intervista ad Alberto Ravagnani, dati Auditel alla mano, sono stati i telespettatori. Nell’attesa di capire come evolverà l’indagine interna della Rai e la reazione dello stesso pubblico dopo gli audio diffusi da Selvaggia Lucarelli, Diaco si è rivolto comunque alle persone a casa con un appello a metà puntata: “Per onorare il patto di fiducia che mi lega a voi da tantissimi anni in questa azienda, prima da radio e poi in televisione, mai come oggi ho bisogno del vostro sostegno e del vostro affetto“.

La chiusura da “soldato” e il riferimento a Dio

Alle fine della puntata, Pierluigi Diaco si è preso del tempo per un ultimo riferimento a quanto accaduto nelle ore precedenti: “Allora, adesso mi prendo 50 secondi per me. Cari telespettatori e cari telespettatrici, come vi ho detto in apertura sono entrato in questo studio con il cuore spezzato che si è ricomposto, grazie all’affetto del cast e grazie alla storia che abbiamo ospitato nella prima parte della trasmissione. Io sono un servitore della Rai, la mia prima matricola è del 1996. Tra errori e gioie, ho sempre tentato di tenere fede alla mia coscienza e di rispettare quella che è l’azienda culturale più importante del Paese”

Poi, la chiosa:”E da soldato mi comporterò di conseguenza. Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare, e senza reagire. Perché io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo, che è Dio. A domani, 15:30, su Rai2, la rete del buon umore”.