Pierluigi Diaco provato a BellaMa' dopo la nota della Rai sull'indagine interna: "Ho il cuore spezzato"
Il conduttore ha risposto alla nota della Rai sull'indagine interna nei suoi confronti dopo l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli
Mercoledì 11 novembre, poco prima di andare in onda su Rai 2 col suo programma BellaMa’, Pierluigi Diaco è stato raggiunto dalla decisione della Rai di avviare un’indagine interna in seguito agli audio e alle testimonianze di ex collaboratori ed ex concorrenti che avrebbero avuto a che fare col conduttore. In tre momenti, nel corso della puntata, Diaco ha espresso il suo stato d’animo, parlando di “cuore spezzato” e del suo ruolo di “servitore” dell’azienda: “Da soldato mi comporterò di conseguenza, tutto quello che verrà deciso lo rispetterò. Perché io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere, a cui credo che è Dio”.
- Il cuore "spezzato" e poi "ricomposto"
- L'appello ai telespettatori
- La chiusura da "soldato" e il riferimento a Dio
Il cuore “spezzato” e poi “ricomposto”
Nella prima parte della trasmissione, in una rubrica dedicata ai bambini con disabilità e alle difficoltà incontrate dalle rispettive famiglie, Diaco ha ospitato due genitori coi loro due figli. Dopo 40 minuti, nel congedarli, il conduttore ha confessato in diretta che “oggi è la giornata per me più difficile della mia vita personale e professionale. Sono entrato in questo studio con uno stato d’animo non dei migliori”.
E ancora: “Il mio cuore, in questi 40 minuti, da spezzato si è ricomposto. Perché ascoltare una storia come questa mi permette di dare la giusta misura alle cose, anche a quelle mie personali e professionali. Vi sono veramente grato perché prima di entrare in studio ero attraversato da un sentimento difficile da gestire e la vostra storia mi ha contagiato e mi ha insegnato che nella vita bisogna andare avanti malgrado tutto. Quindi, grazie davvero”.
L’appello ai telespettatori
Chi gli è rimasto accanto dopo le polemiche seguite all‘intervista ad Alberto Ravagnani, dati Auditel alla mano, sono stati i telespettatori. Nell’attesa di capire come evolverà l’indagine interna della Rai e la reazione dello stesso pubblico dopo gli audio diffusi da Selvaggia Lucarelli, Diaco si è rivolto comunque alle persone a casa con un appello a metà puntata: “Per onorare il patto di fiducia che mi lega a voi da tantissimi anni in questa azienda, prima da radio e poi in televisione, mai come oggi ho bisogno del vostro sostegno e del vostro affetto“.
La chiusura da “soldato” e il riferimento a Dio
Alle fine della puntata, Pierluigi Diaco si è preso del tempo per un ultimo riferimento a quanto accaduto nelle ore precedenti: “Allora, adesso mi prendo 50 secondi per me. Cari telespettatori e cari telespettatrici, come vi ho detto in apertura sono entrato in questo studio con il cuore spezzato che si è ricomposto, grazie all’affetto del cast e grazie alla storia che abbiamo ospitato nella prima parte della trasmissione. Io sono un servitore della Rai, la mia prima matricola è del 1996. Tra errori e gioie, ho sempre tentato di tenere fede alla mia coscienza e di rispettare quella che è l’azienda culturale più importante del Paese”
Poi, la chiosa:”E da soldato mi comporterò di conseguenza. Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare, e senza reagire. Perché io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo, che è Dio. A domani, 15:30, su Rai2, la rete del buon umore”.