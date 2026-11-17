Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Pierluigi Diaco avrebbe deciso di intraprendere un’azione legale contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini. Il conduttore di BellaMa’, programma in onda su Rai 2, avrebbe incaricato l’avvocato Alberto Misiani di predisporre una querela per diffamazione aggravata. La decisione arriva dopo la puntata di Coronasland, pubblicata lunedì 16 novembre 2026 sul canale YouTube di Corona, durante la quale è stata trasmessa una conversazione telefonica con Giacomo Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura.

Perché Pierluigi Diaco ha deciso di querelare Corona e Bettarini

Il conduttore avrebbe affidato al proprio legale il compito di predisporre una querela nei confronti di Fabrizio Corona e Stefano Bettarini. L’iniziativa riguarda alcune affermazioni diffuse durante la trasmissione online, considerate gravemente lesive della reputazione e dell’onorabilità di Diaco. La puntata del 16 novembre ha affrontato le tensioni che sarebbero emerse dietro le quinte di BellaMa’, raccogliendo il racconto di Giacomo Bettarini.

Il giovane ha collaborato per circa due anni con il programma televisivo condotto da Diaco. La decisione di rivolgersi a un avvocato non equivale all’accertamento di un reato. Sarà eventualmente l’autorità giudiziaria a valutare il contenuto delle dichiarazioni contestate.

Cosa ha detto Giacomo Bettarini su Pierluigi Diaco

Durante la telefonata trasmessa da Fabrizio Corona, Giacomo Bettarini ha raccontato di aver avuto un rapporto lavorativo difficile con Diaco, sostenendo di essere stato coinvolto in diversi episodi di tensione. Secondo la sua versione, il contrasto sarebbe iniziato dopo una richiesta di modificare un video destinato ai social network.

Al rifiuto del giovane sarebbero seguite discussioni e un progressivo peggioramento dei rapporti. Bettarini ha attribuito a Diaco anche una frase particolarmente dura: “Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino. Ti prendo a calci in c**o”. Il figlio di Simona Ventura ha inoltre riferito di presunte scenate davanti ad altre persone e di comportamenti che lo avrebbero messo in difficoltà sul lavoro.

Simona Ventura coinvolta nel caso Diaco, la frase riportata da Corona

Nella stessa puntata Fabrizio Corona ha chiamato in causa anche Simona Ventura, madre di Giacomo Bettarini ed ex moglie di Stefano. Secondo il creatore, la conduttrice avrebbe consigliato al figlio di chiedere scusa a Diaco dopo lo scontro avvenuto durante la collaborazione in Rai.

La motivazione sarebbe stata legata al ruolo professionale di Diaco all’interno dell’azienda televisiva e alle possibili conseguenze sulla carriera del giovane. Come riporta Today, Fabrizio Corona ha detto che Simona Ventura avrebbe riferito al figlio: “Chiedi scusa a Diaco, lui è un uomo Rai di potere, bisogna leccargli il cu*o altrimenti non lavori più”.

Il caso BellaMa

La nuova controversia arriva dopo le polemiche sull’intervista ad Alberto Ravagnani, trasmessa il 3 novembre durante BellaMa’. Le domande rivolte all’ex sacerdote avevano provocato critiche sui social e all’interno della Rai. Pierluigi Diaco aveva successivamente riconosciuto di aver utilizzato toni eccessivamente incalzanti, presentando le proprie scuse.

Il 13 novembre la Rai avrebbe avviato un audit interno sul programma, dopo l’emersione di ulteriori elementi relativi alla gestione della trasmissione. Al momento dell’annuncio dell’indagine interna, l’azienda aveva precisato che non era prevista la sospensione di BellaMa’, regolarmente inserito nel palinsesto di Rai 2.