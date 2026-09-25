Pierluigi Diaco racconta in tv le nozze con Orsingher, polemica di FN: Cerno-Gullotta contro Sasso-Vannacci

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il racconto di Pierluigi Diaco in tv delle sue nozze con il compagno Alessio Orsingher ha acceso la polemica tra Rossano Sasso di Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci, l’attore Leo Gullotta e Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale. Il deputato ha dichiarato: “Non contestiamo la presenza di conduttori omosessuali, ma contenuti che possano influenzare i bambini”. Sulla proposta di Futuro Nazionale di una fascia protetta in tv contro i contenuti definiti “gender” o omosessuali, Leo Gullotta ha commentato: “non voglio nemmeno parlare talmente è medievale. Tommaso Cerno ha invece risposto al deputato di Futuro Nazionale: “La fascia protetta ci vuole per quelli come Sasso”.

Pierluigi Diaco, il racconto in tv delle nozze con Alessio Orsingher

Durante la trasmissione BellaMà, Pierluigi Diaco ha raccontato il giorno dell’unione civile con Alessio Orsingher.

Come riporta il Corriere della Sera, il conduttore ha spiegato di essersi interrogato sulla presenza dei figli piccoli degli amici alla festa.

ANSA

“Far vedere loro due uomini che si uniscono può essere scioccante e non digeribile subito?”, le sue parole.

Ha poi raccontato che la scelta di sedere al tavolo con i bambini “è stata tutto molto naturale perché i bambini hanno bisogno di naturalezza”.

Per Pierluigi Diaco “saranno i genitori a portarli verso una scala valoriale, ma i bambini sono innocenti”.

In merito alla proposta di Roberto Vannacci di una fascia protetta in tv contro i contenuti definiti “gender”, il conduttore ha risposto all’Adnkronos: “Sono un conduttore Rai, lavoro per il servizio pubblico e trovo d’obbligo non commentare le dichiarazioni o i programmi di leader politici”.

Le parole di Rossano Sasso e la replica della Rai

Sul racconto in tv di Pierluigi Diaco è intervenuto Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale.

“Non contestiamo la presenza di conduttori omosessuali, ma contenuti che possano influenzare i bambini. Non ci interessa cosa fanno conduttori o autori televisivi sotto le lenzuola, ma cosa guardano i bambini italiani”, queste le sue parole.

In una nota, la Rai ha espresso piena solidarietà a Pierluigi Diaco “oggetto in queste ore di attacchi personali e di una forte esposizione sui social a seguito di alcune sue esternazioni che hanno alimentato un confronto e una polemica di natura politica”.

Anche Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, ha commentato le parole di Rossano Sasso all’Adnkronos: “Ci vuole la fascia protetta per quelli come Sasso. Quelli che si inventano di destra non capiscono qual è il processo in corso e quindi dicono cose per stupire”.

Secondo il giornalista “Diaco racconta come la famiglia gregoriana, che è cambiata tante volte nella storia, perché è stata una famiglia aristocratica, poi patriarcale, poi coniugale, poi affettiva, oggi è messa a rischio dal modello della poligamia, da un lato islamista e dall’altra fluida del gender”.

Tommaso Cerno aggiunge che il deputato Sasso “dunque, nell’attaccare Diaco spalanca le porte al modello che vuole invece devastare la famiglia, quello islamista, quindi, o poligamico, dove comanda l’uomo e la donna è schiava, o il modello fluido che non è tanto diverso perché lì non esistono uomini e donne, quindi di fatto è la stessa cosa. Chi vuole difendere la famiglia del futuro non distingue su questo aspetto ma distingue sul concetto se noi vogliamo ancora il matrimonio, se vogliamo ancora che la società scelga un’altra persona con cui perpetuare un percorso. Con chi si sposa Sasso sono affari suoi, ma certamente il suo pensiero oggi è lo stesso pensiero dell’islamismo estremo, cioè degli alleati della sinistra più radicale. Sasso dovrebbe candidarsi con Fratoianni, dovrebbe candidarsi con loro, perché confonde la destra con quel pensiero”.

Rossano Sasso, chi è il deputato di Futuro Nazionale

Rossano Sasso, originario di Bari, è stato deputato alla Camera dal 23 marzo 2018 per la Lega – Salvini Premier e sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione dal 1º marzo 2021 al 22 ottobre 2022 nel governo Draghi.

Nel 2026 ha abbandonato la Lega per aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Nel 2021, come ricorda Il Foglio, attribuì a Dante Alighieri una frase tratta da un albo di Topolino: “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”.

Dopo qualche giorno, si scusò per aver commesso un errore.

Leo Gullotta contro Futuro Nazionale

Nel dibattito è intervenuto anche Leo Gullotta, contattato da Adnkronos.

L’attore ha dichiarato: “Raccontare la vita di una coppia omosessuale è un fatto normale che non deve essere confinato in una “fascia protetta” come propone il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci”.

“Per me un racconto come quello di Diaco non crea alcun tipo di allarme. E’ una cosa assolutamente normale e non speciale. Bisogna sempre valutare il tipo di comportamento che una coppia – sia essa omosessuale o eterosessuale – adotta. Non faccio, e non mi appartengono, le divisioni. Ognuno dovrebbe avere rispetto nei confronti degli altri”, le sue parole.

Sulla proposta di Roberto Vannacci e la sua linea politica, Leo Gullotta ha spiegato: “Non voglio nemmeno parlare talmente è medievale. Il suo è un ritorno al passato che nessuno vuole, per carità”.

Alessio Orsingher, chi è il marito di Pierluigi Diaco

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco.

I due si sono sposati con rito civile nel 2017.

Anche Alessio Orsingher è un giornalista e da anni lavora per numerosi programmi di approfondimento di La7.