Pierluigi Diaco replica a Milly Carlucci dopo l'intervista ad Alberto Ravagnani: "Faccio parlare mio lavoro"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Alberto Ravagnani è tra i personaggi più discussi del momento. Era un sacerdote e predicava ai giovani sui social, poi ha sentito la necessità di sciogliere i voti, raccontando la propria nuova vita in un libro autobiografico. L’insolita scelta, i numerosi follower e il bell’aspetto hanno reso Ravagnani una piccola star, tra i concorrenti di Ballando con le stelle e tra gli ospiti di BellaMa’, qui intervistato da Pierluigi Diaco. Un’intervista che ha, per via di toni fin troppo diretti, destato l’ira di Milly Carlucci, da allora impegnata in un accesso botta e risposta con il collega.

Pierluigi Diaco elude le critiche

La puntata di giovedì 5 novembre di BellaMa’, in onda nel primo pomeriggio di Rai2, è iniziata con un piccolo fuori programma. Il messaggio è rivolto a colei che Pierluigi Diaco intruduce come “la mia bravissima collega, che stimo e che seguo tutti i sabato a Ballando con le stelle, che amo e mi diverte. Faccio i gruppi di ascolto”. In altre parole, Milly Carlucci.

Carlucci, spiega il conduttore, “in una trasmissione in diretta su Rai1” ovvero “collegandosi con la Volta Buona, ha espresso pubblicamente quello che pensa di quello che è successo in questi giorni nella mia trasmissione”. E il riferimento è naturalmente all’intervista a Alberto Ravagnani.

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A questo punto Diaco, senza ancora mai fare direttamente il nome di Carlucci, assume un atteggiamento schivo. “Io non parlo, non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro” chiosa. Ma, infine, togliendosi un sassolino dalla scarpa, aggiunge: “Ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per la quale io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti”.

Il commento di Milly Carlucci

Il commento cui si riferisce Pierluigi Diaco è quello fatto da Milly Carlucci in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona. “Alberto Ravagnani ha dovuto subire un’intervista infelice. – ha detto la conduttrice di Ballando con le stelle – In una famiglia come la nostra, queste cose sono l’occasione per essere ancora più uniti, compatti e desiderosi di portare al pubblico bellezza e sogni”.

Già nei giorni scorsi Carlucci si era dissociata dall’operato del collega con un post social: “In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato”.

La contestata intervista ad Alberto Ravagnani

Alberto Ravagnani, come molti suoi compagni di gioco, è stato ospite di BellaMa’ in veste di concorrente di Ballando con le stelle, accompagnato dalla maestra di danza Erica Martinelli. L’intervista, però, si è presto allontanata dallo show televisivo per affrontare tematiche ben più personali.

Diaco ha espressamente chiesto a Ravagnani quale fosse il suo orientamento sessuale e se, concluso il sacerdozio, avesse iniziato a esplorare la propria sessualità. Il conduttore ha sottolineato come l’autobiografia pubblicata dall’ex sacerdote esigesse una sorta di “patto di sincerità” con gli spettatori.

“Mi stai mettendo in difficoltà” ha ammesso Ravagnani, senza tuttavia suscitare l’empatia del suo interlocutore. “Non pensi che dopo le cose profonde di cui hai tenuto a renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?” ha risposto Diaco, suscitando il biasimo del web e non di meno dei colleghi, Milly Carlucci fra tutti.

“Si chiama giornalismo”: così Diaco chiude la polemica

A poche ore di distanza dalla messa in onda di BellaMa’, Pierluigi Diaco torna sulla questione, sperando di porvi finalmente un punto. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia stampa Adnkronos, il conduttore rivendica il proprio operato: “Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia”.

“La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni”.

“Non ho più altro da aggiungere – conclude Pierluigi Diaco – Mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano”. E forse, stavolta, non ci sarà davvero più nulla da aggiungere, almeno fino al prossimo sabato sera, quando andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle.