Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Selvaggia Lucarelli torna all’attacco di Pierluigi Diaco. In un articolo, l’opinionista ha pubblicato nuovi presunti retroscena sul conduttore reo di aver assunto comportamenti disdicevoli già in passato e già segnalati alla Rai. Il presentatore di BellaMa’ avrebbe avuto numerosi problemi con diversi collaboratori che ora sarebbero stati sentiti dall’azienda.

Selvaggia Lucarelli attacca Pierluigi Diaco

Ci sono novità sul caso Pierluigi Diaco, il conduttore Rai che, dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, è finito nell’occhio del ciclone.

L’azienda pubblica ha aperto un’indagine interna per diversi episodi che lo hanno visto protagonista e ora ne sono spuntati altri, come raccontato da Selvaggia Lucarelli.

L’articolo dell’opinionista contro il conduttore

In un articolo pubblicato sulla sua newsletter “Vale Tutto”, andato online giovedì 26 novembre su Substack e dal titolo “Altre storie su Diaco”, Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Pierluigi Diaco.

Già in passato l’opinionista aveva fatto luce su alcuni comportamenti del conduttore che a più riprese aveva alzato la voce con i suoi collaboratori e si era reso protagonista di atteggiamenti anche intimidatori.

Ora, Lucarelli riporta nuove segnalazioni che le sono arrivate presumibilmente da ex collaboratori di Diaco, ora decisi a parlare, e nuovi episodi che lo mettono in cattiva luce.

L’indagine in Rai

Secondo quanto da lei condiviso, un suo ex collaboratore avrebbe raccontato dell’abitudine di Diaco di “fumare in faccia alle persone” e di “fare come gli pareva”. Inoltre, il conduttore in passato avrebbe condotto dei provini a giovani con domande inopportune sulle proprie inclinazioni sessuali, avrebbe trattato male un’ex addetta alle pulizie a BellaMà (la donna avrebbe attribuito a Diaco comportamenti fortemente inappropriati) e avrebbe litigato con l’ex regista del programma, Salvatore Perfetto.

Questi sarebbe stato allontanato di recente dal programma proprio per screzi con il conduttore. Come riporta Selvaggia Lucarelli, il rapporto tra i due sarebbe stato in un primo momento florido fino alla rottura netta nel momento in cui Perfetto si sarebbe avvicinato a una ragazza del cast e avrebbe chiesto al conduttore di farla rimanere più a lungo del previsto, richiesta poi respinta.

Del modus operandi di Pierluigi Diaco si è parlato anche nell’audit che la Rai sta portando avanti su di lui. Assente nella giornata di mercoledì 25 novembre, Diaco è tornato a condurre il suo programma mentre l’azienda continua ad ascoltare diverse figure professionali che hanno lavorato con lui e che starebbero facendo emergere problemi pregressi, già segnalati e in passato e quindi non nuovi alla Rai.