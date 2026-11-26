Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Pierluigi Diaco è tornato in onda il 26 novembre a BellaMa’ su Rai 2 dopo l’assenza di un giorno per un’indisposizione fisica. Il conduttore avrebbe avuto un abbassamento di voce che non avrebbe reso possibile la conduzione della puntata precedente, sostituita con un montaggio di repliche.

Cosa è successo a Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco ha saltato la conduzione della puntata del 25 novembre di BellaMa’, che è andata in onda con un montaggio di repliche. Il conduttore avrebbe comunicato personalmente alla Rai di essere indisposto a causa di un calo della voce e un malessere generale, probabilmente da raffreddamento.

Voci hanno però parlato di tensioni scoppiate all’interno della redazione del programma e i vertici di Viale Mazzini. Il rientro di Diaco è avvenuto dopo la diffusione di una lettera scritta dagli autori e dai collaboratori ai testi della trasmissione, i quali avrebbero inviato il documento al capostruttura Rai esprimendo piena fiducia professionale e umana nei confronti del giornalista, prendendo le distanze anche dalle ricostruzioni circolate negli ultimi giorni.

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Tuttavia, alcuni addetti ai lavori descrivono una squadra profondamente divisa, con un diffuso malessere tra parte della redazione e i giovani protagonisti del cast.

Il ritorno di Diaco a BellaMa’

In ogni caso, il 26 novembre, Pierluigi Diaco è tornato a timone di BellaMa’ spiegando anche come si è curato nel giorno di assenza. “Buon pomeriggio al pubblico di Rai2, la voce è tornata, poco poco”, ha detto il conduttore in apertura della puntata. Ai telespettatori e ai presenti in studio ha detto: “Mi siete mancati ieri tantissimo”.

Il presentatore ha ricordato che in sua assenza è stato riproposto “un po’ il meglio della programmazione di questi primi mesi insieme”. Poi ha parlato delle cure fatte il giorno precedente per poter tornare in forma il prima possibile. Tra caramelle di propoli e cortisone, Diaco ha detto di essersi ripreso facendo anche gargarismi con limone e sale, come gli ha suggerito una zia.

La trasmissione è quindi ripresa senza intoppi con l’ingresso anche di Roberta Capua che cura alcune rubriche del programma.

Il messaggio sul generale De Gennaro

In chiusura della trasmissione, Pierluigi Diaco ha ricordato il generale Gianni De Gennaro che si è tolto la vita il 21 novembre 2026 e di cui il Corriere della Sera ha pubblicato in esclusiva la lettera-testamento che l’ex capo della Polizia ha lasciato poco prima di suicidarsi.

Diaco ha ricordato l’ex generale come un uomo che ha servito lo Stato italiano, invitando il pubblico a seguire la puntata di BellaMa’ del 27 novembre dove si parlerà dell’attività di De Gennaro e anche della persona che era tramite la testimonianza di un ospite che lo conosceva bene.

“Domani uno dei suoi migliori amici, con cui ha condiviso delle battaglie per la legalità e per la giustizia, il presidente Luciano Violante parlerà di questo atto ingiudicabile, insindacabile e del significato che ha assunto per lui personalmente”, ha detto il conduttore.