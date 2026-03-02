Pierluigi Gigante, l’intervista all’attore: “Costruisco personaggi ma nella vita voglio essere vero”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, durante l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Pierluigi Gigante, in cui si capisce che il centro non è il successo, non sono i ruoli, non è nemmeno la parola “carriera”. Il centro è un’altra cosa. È una parola che torna più volte, quasi con pudore: amore. Non l’amore romantico – che pure c’è, e si intuisce – ma un amore più largo, più strutturale. L’amore per il mestiere, per il gioco del cinema, per il palco che diventa campo da calcio, per le radici che non si recidono neanche quando si parte. Un amore che non ha bisogno di essere nobilitato con parole altisonanti. Non è “terapia”, non è “catarsi”, non è una formula da ufficio stampa. È qualcosa di più semplice e insieme più radicale: è una scelta quotidiana. Pierluigi Gigante parla come recita: con energia, ma senza costruzione. Non si concede la posa dell’attore tormentato, né quella dell’uomo arrivato. Ammette la rabbia degli inizi, la competizione, le rosicate, gli armadi che volavano quando tutto non sembrava prendere la direzione che sognava. Riconosce il ruolo della perseveranza più della fortuna. Rivendica l’esaltazione dopo un provino anche quando poi va male. E soprattutto reclama il diritto di esaltarsi, di darsi una pacca sulla spalla, di cantare in macchina dopo una buona giornata di lavoro. Cresciuto in un quartiere di Salerno dove si respirava calcio e mare, con un padre nato a Siracusa perché il nonno da calciatore era in prestito lì a due passi dall’Orecchio di Dioniso e un’identità profondamente meridionale, porta con sé un’idea precisa di chi è e di come percepisce il lavoro: meglio costruire personaggi che costruirsi come persona. La vita, dice, è una. E se deve recitare, preferisce farlo solo davanti alla macchina da presa. Questa intervista non è un elenco dei progetti di Pierluigi Gigante, attualmente impegnato su due differenti set, ma un attraversamento: delle radici, delle paure che non si vogliono nominare, del senso del dovere, della responsabilità che arriva quando qualcuno decide di credere in te prima ancora che tu riesca a farlo del tutto. È il racconto di un uomo che si definisce semplice, che diffida delle strategie, che non vuole darsi arie e che trova la bellezza non nei canoni ma nei momenti: una pianta che fiorisce, un bagno al mare, una giornata di sole quando sei triste. Pierluigi Gigante non si racconta come un attore che usa il mestiere per guarire. Si racconta come qualcuno che nel mestiere ha trovato un amore ardente. E forse è proprio questa la sua forma di verità più disarmante.

Lei cresce a Salerno. A un certo punto comprende di voler diventare attore. È stata un’epifania improvvisa oppure un percorso graduale che l’ha condotta a questa scelta?

“In realtà è accaduto poco prima della fine del liceo. Avevo sedici anni e frequentavo il quarto anno al liceo scientifico Da Procida di Salerno. Non ero uno studente modello: ero vivace, goliardico, ma senza malizia. Mi proposero di seguire un corso pomeridiano per ottenere crediti formativi. Un amico suggerì teatro: disse che, essendo piuttosto esuberante, forse mi sarei divertito. Accettai. Fu in quell’occasione che scoprii il teatro, ed ebbi una vera e propria folgorazione. All’epoca giocavo a calcio e mi dedicavo ad altro, ma esibirmi davanti a tutto il liceo, ascoltare l’applauso finale, provare l’emozione dell’ingresso in scena… fu una rivelazione: compresi di voler recitare. Lo spettacolo era ispirato a Selvaggi, il film in cui un gruppo di persone naufraga su un’isola deserta. Interpretavo il personaggio più scanzonato della compagnia. In quel momento nacque il mio amore per il teatro. Successivamente si aggiunse la passione per il cinema. In famiglia mi dicevano che somigliavo al protagonista di Pasqualino Settebellezze. Quando iniziai a capire davvero che cosa fosse la recitazione, chiesi di vedere quel film. Lo guardai e la scelta si consolidò definitivamente. Mi innamorai del personaggio e di Giancarlo Giannini. Da allora iniziai a formarmi anche sul piano cinematografico. Tutto è nato così”.

Lei giocava da adolescente a calcio, suo nonno stesso è stato un grande calciatore. È stato difficile passare da uno sport tradizionalmente considerato “maschile” al mondo della recitazione?

“No, perché la passione è stata talmente forte da rendere il passaggio naturale. Sono una persona istintiva e l’istinto mi ha portato subito a dire che quella era la mia strada. Terminato l’anno scolastico, mi iscrissi a un corso al Teatro San Genesio di Salerno con il maestro Alessandro Nisivoccia. Ciò che mi affascinava era la scena. Sentivo un’energia profonda ogni volta che salivo sul palco. Era come trovare un altro campo da gioco. Il palcoscenico è diventato il mio campo”.

Ha mai avvertito il giudizio degli altri? La carriera d’attore non è una scelta convenzionale.

“In famiglia sono sempre stati i miei primi sostenitori. Dicevano con entusiasmo di avere un attore in casa. Verso la fine del liceo, mia madre e mia zia, a mia insaputa, inviarono alcune fotografie alla Rai. Erano semplici scatti al mare, in famiglia. Raffaella Carrà cercava i ‘Carramba Boys’. Un giorno ricevetti una chiamata. Rimasi sorpreso e chiesi spiegazioni. Sostenni il provino e venni scelto. Per la mia famiglia fu la realizzazione di un desiderio: vedermi in televisione. Personalmente aspiravo soprattutto al teatro, non alla televisione. Tuttavia, fu un’occasione straordinaria. Lavorare con Raffaella Carrà è stata una scuola preziosa. Era una forza della natura, un esempio di professionalità, determinazione ed energia. Per mia madre e per mia nonna, ancora molto giovane, fu un momento di grande orgoglio. Forse allora non ne percepivo pienamente la portata. Non rappresentava esattamente la meta che immaginavo, ma è stata un’esperienza formativa e intensa. Mi ha anche permesso di trasferirmi a Roma. Avevo appena diciott’anni: frequentai un’altra scuola di teatro e iniziai a lavorare. È stato un passaggio per me decisivo”.

Che emozione le trasmetteva la telecamera quando si accendeva?

“Ho vissuto quell’esperienza con grande leggerezza. Non superficialità, ma entusiasmo e una certa incoscienza positiva. C’era un gruppo straordinario, non provavo ansie né timori. È stato un periodo divertente, che porto nel cuore e che ricordo con affetto”.

Ufficio stampa: Woolcan

Lasciare la propria città però non è mai semplice. Qual è stata per lei la difficoltà maggiore?

“Non ho sofferto particolarmente il distacco. Tornavo ogni fine settimana. Ho gli amici di sempre, i miei fratelli, la mia famiglia. Oggi anche la mia compagna è di Salerno. Roma non si trova a una distanza proibitiva: sono un grande tifoso della Salernitana e spesso ancora oggi rientro anche per le partite. L’amore per il mio lavoro ha reso tutto più leggero. Anche i sacrifici (perché, per mantenermi, ho svolto altri impieghi come molti fuori sede) non li ho mai vissuti come un peso. Andare a teatro, realizzare i primi cortometraggi, muovere i primi passi nell’audiovisivo mi dava un’energia tale da far passare in secondo piano le difficoltà. Familiari e amici mancavano e mancano, certo. Ma si rivedono presto mentre nel frattempo si sta costruendo il proprio percorso. Non è un dramma proprio perché a muovermi è un sogno, intenso e positivo”.

La recitazione porta a esplorare profondamente la propria interiorità. Interpretare un personaggio implica attraversare parti di sé meno evidenti. Ha scoperto, grazie alla recitazione, un aspetto della sua personalità che l’ha sorpresa? Una qualità o una fragilità che aveva sempre trascurato?

“Forse sì. Credo di aver imparato a riconoscere e a far emergere una parte più sensibile, più profonda di me. Un’emotività che da adolescente difficilmente si coltiva, perché si è concentrati su altro. Talvolta si prova perfino imbarazzo a mostrarla. La recitazione, invece, la richiede. Costringe ad attraversare quelle zone interiori. Grazie al teatro e al cinema ho imparato a sviluppare questa dimensione più introspettiva, che in gioventù non avevo esplorato a fondo, per età, per immaturità o semplicemente perché non ne sentivo la necessità. Se devo individuare un cambiamento, è proprio questo: una maggiore consapevolezza della mia interiorità, che la recitazione invita inevitabilmente a esplorare”.

Tra questi aspetti più profondi che ha indagato, ce n’è stato uno che l’ha intimorita? Un personaggio che l’ha condotta in territori emotivi che avrebbe preferito evitare?

“No. Ritengo che debba esistere sempre una distinzione tra ciò che interpretiamo e ciò che viviamo nella sfera privata. Un attore può incarnare personaggi molto diversi, perché l’essere umano possiede molte sfumature. Tuttavia, il mio approccio al lavoro resta legato al gioco e al piacere di interpretare. Anche quando cerco profondità, mantengo una distanza. Quando si spegne la telecamera o cala il sipario, occorre restare con i piedi per terra. Non ho mai amato sovrapporre eccessivamente il ruolo alla mia vita personale. In scena o sul set mi dedico completamente al personaggio; poi torno a casa e riprendo la mia quotidianità. Vivo il cinema, anche da spettatore, con passione: quando è il momento di lavorare, mi impegno al massimo ma il personaggio e la mia identità privata restano distinti”.

Molti suoi colleghi descrivono la recitazione come una forma di terapia. Vale anche nel suo caso? Se sì, si è trattato di un percorso rassicurante oppure destabilizzante?

“Sinceramente non mi riconosco in questa definizione. Non considero la recitazione una terapia, né un’esperienza curativa o dolorosa. È la mia vita, la mia passione, il mio grande amore. È l’obiettivo che inseguo da sempre e che desidero coltivare per tutta la vita. Definirla una terapia mi sembrerebbe riduttivo. Per me è qualcosa di più profondo: un amore ideale, spirituale. Rispetto chi la vive in modo diverso, senza giudicare, ma per me è entusiasmo, è viaggio, è dedizione. Se avessi bisogno di un percorso terapeutico, mi rivolgerei a uno specialista. Ho amici stretti con cui posso confrontarmi apertamente, una famiglia unita, affetti solidi che mi permettono di mantenere equilibrio e serenità nella vita privata. La professione la vivo come una passione autentica. La terapia è un’altra dimensione”.

Non sono cresciuto a Oxford, ha detto scherzando. Guardandosi oggi, ritiene che le sue radici campane siano state un limite oppure una forza?

“Una forza. Essere salernitano, essere campano, rappresenta la mia forza. Sono cresciuto nel rione Carmine, a Salerno. Un quartiere vivace e luminoso, dove si giocava a calcio nei vicoli, all’oratorio, nei campi dei Salesiani. L’infanzia è stata semplice e genuina, in una famiglia che viveva di sport e di valori solidi. Il calcio era una presenza quotidiana, ma soprattutto era un contesto educativo fatto di disciplina e spirito di squadra. Salerno è una città di mare, di dimensioni contenute, dove il senso di comunità è forte. Sport, amicizie, legami familiari: sono questi i riferimenti che mi hanno formato. Mi considero fortunato per l’educazione ricevuta e per i valori con cui sono cresciuto. Semplici, ma profondi”.

Come si conciliano queste radici così autentiche con un lavoro che comporta anche promozione, eventi pubblici e visibilità mediatica?

“Cerco di viverlo con leggerezza e spirito di condivisione. Mi godo le amicizie nate sul set, la spontaneità dei rapporti. È il modo più equilibrato per affrontare anche l’esposizione pubblica. Penso, ad esempio, al legame con Adriano Giannini: durante la promozione della serie ACAB abbiamo condiviso momenti di grande complicità. Oppure all’esperienza con Il falsario: con Andrea Arcangeli e Giulia Michielini, nelle pause tra un’intervista e l’altra, ci sostenevamo e mantenevamo un clima disteso. Ricordo anche la tournée promozionale con Fabio Mollo e Luca Trapanese per il film Nata per te. Era la prima volta che partecipavo a un tour di quel tipo, un’esperienza quasi magica. Entrare in una sala e vedere il pubblico riunito per un film a cui si è lavorato è un’emozione intensa. Gli applausi, le domande, il confronto diretto con gli spettatori: all’inizio provavo anche una certa tensione. C’era la responsabilità di un primo ruolo importante, di una storia vera, e la persona che interpretavo era presente in sala. Fortunatamente Luca è una persona straordinaria, e questo ha reso tutto più semplice. Il dialogo con il pubblico è stato entusiasmante, a tratti commovente. Un’emozione forte, che resta impressa”.

Pensa che quello sia stato il suo “gol”, dal punto di vista professionale?

“Sì, è stato certamente uno dei traguardi più importanti. Avevo già preso parte a progetti rilevanti (la serie Gomorra, lavori con Cupellini e Martone) ma si trattava di ruoli secondari. In precedenza, avevo interpretato da protagonista un film indipendente di Salvatore Metastasio, Mors tua vita mea: è stato il mio primo vero ruolo principale in un film e mi ha fatto assumere una responsabilità nuova. Poi è arrivato il progetto di Nata per te. Fabio Mollo è stato il primo a credere in me affidandomi un personaggio così complesso in un film con dietro una macchina produttiva anche imponente. Faticavo quasi a crederci. È stato un momento decisivo, non solo sul piano artistico ma anche personale. Nata per te affrontava temi che conoscevo poco: l’adozione, una normativa ferma agli anni Ottanta, aspetti che non avevo mai approfondito. Quel lavoro mi ha reso più consapevole. Mi ha fatto crescere come uomo, oltre che come attore. Non mi ha dato soltanto visibilità: mi ha arricchito interiormente”.

Un’esperienza del genere però apre un interrogativo: “E adesso?”. Dopo aver concluso il film e averne visto il riscontro, si è chiesto quale direzione dovesse prendere il suo percorso?

“Mi considero anche fortunato. Terminato il film, sono tornato alla normalità: provini, attese, quotidianità. Poi è arrivato il provino per ACAB, prima ancora che uscisse Nata per te. Quando Michele Alhaique mi ha scelto, mi sono ritrovato subito immerso in un’altra dimensione. Preparare quel personaggio è stato altrettanto coinvolgente. Mi sono allenato con disciplina, ho aumentato di quindici chili la massa muscolare, ho trasformato il fisico. Trovare immediatamente un altro progetto così stimolante è stata una grande opportunità. Mi ha permesso di mantenere slancio ed energia”.

Lei usa il termine “fortunato”. È stata solo fortuna oppure hanno inciso anche l’istinto e la determinazione?

“Aggiungerei un’altra parola: perseveranza. Sono sempre rimasto presente. E lo sono tuttora. Nei periodi in cui non lavoro, cerco comunque di restare attivo. Soprattutto quando si arriva da fuori e si attraversano fasi difficili, serve costanza. Bisogna insistere. Non è stato un percorso privo di ostacoli il mio. Ho iniziato a recitare al liceo, ma il primo film è arrivato a ventotto anni. Il primo progetto importante, sostenuto da una produzione strutturata, a trentadue o trentatré anni. Questo significa aver atteso a lungo, aver stretto i denti. Eppure, anche quegli anni sono stati preziosi: hanno forgiato il carattere. Può sembrare retorico ma le difficoltà insegnano molto, talvolta più dei successi”.

In quegli anni di batoste, come è riuscito a mantenere lucidità? Penso anche al film Il protagonista, da lei interpretato, che riflette sul confine tra razionalità e follia nel mestiere dell’attore. Nel suo caso, che cosa la manteneva saldo?

“La passione. Avevo il mio rituale: tornavo a casa, guardavo i film che amavo, studiavo Giannini, Volonté, De Niro, Al Pacino, Nicholson, Jim Carrey. Era la mia zona di equilibrio. Ricordo che trascrivevo a mano le sceneggiature, a partire da quella di Shining. Quando uscirono i primi iPad, ne acquistai uno: mettevo il film in muto e ridoppiavo le scene, posizionando il dispositivo davanti al televisore. Mi esercitavo così, facevo lo stesso con i film di Volonté, come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto…. Riproducevo le intonazioni di Giannini che doppiava Nicholson, studiavo ritmo e inflessioni. Era la mia palestra personale: mi ha mantenuto attivo e motivato”.

Quando vedeva altri raggiungere risultati prima di lei, si chiedeva: “Perché non io?”?

“Sì, provavo frustrazione, rosicavo. Non per invidia verso gli altri, ma per il desiderio di riuscirci anch’io. Sono competitivo per natura e mi domandavo che cosa dovessi migliorare. Non ero sempre sereno. C’era rabbia. Poi, però, si comprende che anche l’atteggiamento conta. Forse il mio entusiasmo era eccessivo, portavo un’energia molto intensa che poteva risultare difficile da gestire. Ho lavorato su me stesso per smussare gli eccessi, per non essere troppo irruento. In passato ero meno controllato: probabilmente anche questo ha influito sui tempi del mio percorso. Assumere ruoli di maggiore responsabilità richiede fiducia, e la fiducia si costruisce nel tempo”.

La sua fisicità è stata uno strumento professionale o un limite?

“Sono alto un metro e ottantacinque e ho una corporatura robusta, ma non ho sempre avuto lo stesso aspetto. Ci sono stati periodi in cui ero molto magro e altri in cui avevo qualche chilo in più. Ho avuto la possibilità di lavorare con registi che mi hanno spinto a utilizzare il corpo in modo diverso. Fabio Mollo, ad esempio, per Nata per te non voleva un personaggio atletico: ero esile, con un fisico ordinario. Per ACAB, invece, mi sono allenato intensamente. Per Il falsario ero molto preparato fisicamente, perché il personaggio richiedeva dinamismo. Mi piace modificare il corpo per entrare in un ruolo. È parte della costruzione della maschera scenica. Un fisico diverso suggerisce già una postura, un’energia, un modo differente di muoversi. Ci lavoro con impegno e interesse. Non credo però che la fisicità sia stata un vantaggio o un ostacolo determinante”.

Un tratto distintivo sono i suoi occhi chiari, spesso associati alla bellezza. Che cos’è per lei la vera bellezza?

“È una domanda complessa. Non penso ai canoni estetici. Anzi, nella vita quotidiana sono piuttosto semplice nel modo di vestire o apparire, tuta tutti i giorni. La bellezza, per me, non è solo un fatto visivo. È un’esperienza, un momento. Può essere un bagno al mare in una giornata limpida, oppure il mare agitato osservato in silenzio. Può essere un raggio di sole in un momento difficile. È qualcosa di astratto. Penso, ad esempio, a un gesto semplice: la mia compagna ha acquistato una pianta. Osservarla fiorire giorno dopo giorno, seguirne l’evoluzione, è stato un piccolo spettacolo di armonia. Anche la serenità è bellezza. Vivere con equilibrio interiore è una forma di bellezza, anche se non è facile da raggiungere. Forse la bellezza risiede proprio in questo: nella capacità di riconoscere e custodire attimi di serenità”.

Qual è il momento di bellezza interiore che custodisce con maggiore gelosia? Quello che desidera proteggere perché solo suo?

“Se lo rivelassi, non sarebbe più soltanto mio (sorride, ndr)”.

Se dovesse descriversi prescindendo dalla professione, come si definirebbe?

“Una persona semplice. Vivo di ciò che amo: il cinema, il calcio, lo sport, i rapporti autentici. Non mi percepisco come una persona costruita. Può sembrare una risposta scontata, ma è sincera. Chi mi conosce sa che sono esattamente come appaio. Non ho strategie nella vita, né sento il bisogno di elaborarle. Mi affatica l’idea di pianificare mosse per ottenere qualcosa. Naturalmente si cresce, si evolve, si trovano compromessi tra ciò che si è e ciò che il contesto richiede. Nessuno può essere completamente se stesso in ogni situazione: esistono dinamiche sociali da rispettare. Alla base, però, mi considero una persona onesta e spontanea. I personaggi li costruisco per lavoro: se iniziassi a farlo anche nella vita privata, tutto diventerebbe una rappresentazione”.

L’amore è stato per lei una forza o una vulnerabilità?

“Da poco ho iniziato una relazione e mi sto trovando bene. L’amore è una dimensione complessa: può sostenere e può ferire. In questo momento mi sta dando equilibrio e sostegno, e ne sono felice. Preferisco però non analizzarlo troppo. Se parliamo di amore in senso più ampio, quello familiare e affettivo, allora è stato indubbiamente una forza. L’affetto della mia famiglia e delle persone care mi ha sempre sostenuto. Mi ha reso più solido. Senza quel supporto non sarei la persona che sono. Su questo non ho dubbi”.

Ha mai sentito la tentazione di agire più per loro che per se stesso?

“Non come un sacrificio imposto. Può essere capitato di mettere temporaneamente da parte me stesso per qualcuno che amo, ma perché in quel momento mi sembrava giusto. Fare del bene a una persona cara può generare benessere anche in chi compie quel gesto. Se è accaduto, non l’ho vissuto come un peso. Forse è senso di responsabilità. Sì, direi senso di responsabilità”.

C’è stata una volta in cui ha pensato: “Bravo Pierluigi, hai fatto davvero bene”?

“A volte sì. Può capitare di uscire da un provino convinti di aver dato il massimo, anche se poi l’esito è negativo. È una sensazione che questo mestiere regala. Durante le riprese di Il protagonista, ad esempio, io e il regista Fabrizio Benvenuto ci incoraggiavamo dopo alcune scene particolarmente riuscite. C’era entusiasmo: è umano. Siamo convinti di aver realizzato un buon film. Ci abbiamo creduto profondamente. Ci sono stati momenti difficili, ma anche grande euforia: fa parte del percorso, è l’energia che alimenta il lavoro. Ed è altrettanto sano saper sorridere di sé, ridimensionare gli slanci eccessivi. L’autoironia è un equilibrio prezioso”.

Non si tratta di mancanza di umiltà.

“No. È un modo per incoraggiarsi. Ci sono giornate in cui si sale in macchina dopo il lavoro, si ascolta una canzone e si canta a voce alta per la soddisfazione. Sono momenti semplici ma autentici. Viviamo di emozioni. Sono una persona molto sensibile, iper emotiva. Una giornata positiva mi dà un’energia straordinaria; una negativa può pesare molto. Nel bene e nel male. Per questo è importante concedersi la gioia quando arriva. Ed è bello esaltarsi, è bello gioire”.