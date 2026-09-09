Pierluigi Lupo fuori da Affari Tuoi lancia una frecciata a Stefano De Martino, Thanat invece gli fa gli auguri

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani non fanno parte del cast della stagione di Affari Tuoi 2026-2027. Lo spostamento della registrazione del programma da Roma a Milano ha fatto sì che i loro personaggi, come quello del cane Gennarino (sostituito da Tommasino), venissero di fatto tagliati. A entrambi non è stato rinnovato il contratto, forse proprio per ragioni di costi: si sono detti dispiaciuti e hanno avuto parole molto diverse nei confronti del conduttore, Stefano De Martino.

L’annuncio di Pierluigi Lupo sull’assenza ad Affari Tuoi

Chi ha subìto maggiormente il contraccolpo è stato Pierluigi Lupo, ex contabile amministrativo che si è poi reinventato speaker radiofonico nelle radio romane fino a diventare figurante in trasmissioni Rai come I soliti ignoti, Domenica In e Affari Tuoi.

Proprio durante l’ultima edizione dei pacchi condotta da Amadeus, quest’ultimo ha iniziato a coinvolgerlo nella partita dei concorrenti, facendo nascere il suo personaggio.

Su Instagram, lunedì 7 settembre, ha scritto che “non avevo mai pensato di parlare in televisione e mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. Era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani. Poi un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse più l’incredulità o la gioia”.

E ancora: “Ora la favola è finita, ma le persone continuano a fermarmi. Proprio ieri pomeriggio l’autista di un pullman mi ha suonato e poi sporgendosi dal finestrino mi ha chiesto: ‘Ci sarai stasera?’ E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva”.

Nel rispondere ai commenti ha fatto intendere che avrebbe voluto continuare a essere uno dei volti del programma, così come Thanat: “Faremo qualcosa insieme”, ha aggiunto.

Il messaggio di Thanat a Stefano De Martino

Thanat Pagliani, di professione regista, ha avuto la stessa parabola di Lupo ad Affari Tuoi: coinvolto da Amadeus, confermato da De Martino e lasciato a casa dopo il trasferimento negli studi Rai di Milano.

“Sai che anche a me le persone continuano a fermarmi e chiedermi se ci sarò quest’anno”, aveva commentato sotto al post Instagram di Lupo.

Poi ha pensato di pubblicarne uno sul proprio profilo, martedì 8 settembre: “Sono sincero. Non ho mai pensato alla notorietà. Andavo lì in Rai per fare il semplice figurante. Ho studiato per stare dietro alla camera che davanti, tant’è che al Teatro delle Vittorie ho incontrato due miei conoscenti tra i cameraman. Per non parlare del mio carattere timido e riservato. Mi ricordo che una volta Gianfranco, l’animatore di studio, prima della registrazione mi ha chiamato ad esibirmi davanti a una platea di persone e io ero parecchio imbarazzato. Poi varie circostanze mi hanno portato a parlare in televisione e le cose sono cambiate. Mi ricordo che Amadeus veniva da me per chiedermi quanto c’era nel pacco e io rispondevo con un semplice “300.000 euro”. Sono inoltre passato a fare il cameriere che portava le specialità della regione che giocava e dicevo qualcosa nel dialetto di quella regione. A mio parere era la parte più bella del programma e non lo dico solo perché mi coinvolgeva in prima persona, ma perché si faceva anche un po’ di cultura italiana. E poi mai avrei pensato che sarei finito a fare la befana su Rai 1 nella puntata speciale del 6 gennaio. Quanto mi sono divertito e spero di aver fatto divertire parecchi spettatori in quel momento. In questi giorni ho incontrato parecchie persone che mi chiedevano se ci fossi in questa nuova edizione di Affari Tuoi e con rammarico rispondevo di no. Mi chiedevano inoltre il motivo e gli dicevo che non ne avevo la minima idea. Così avrà deciso la produzione. Rispetto la scelta e si va avanti. Si chiude una porta, si apre un portone. Probabilmente mi vedrete in altri lidi. Ai posteri l’ardua sentenza”.

Quindi, il messaggio a De Martino: “P.S.: Continuate a vedere lo stesso Affari Tuoi anche se non ci sono. Non ero che un semplice figurante. Auguro a Stefano De Martino di fare grandi ascolti con il programma e un bocca al lupo con Sanremo”.

La frecciata di Lupo al conduttore

Decisamente meno conciliante l’atteggiamento di Lupo, che a Fanpage ha lanciato qualche frecciata alla produzione e allo stesso De Martino: “Alla cena di fine stagione, prima delle ultime registrazioni, c’era stata una chiacchierata con Stefano De Martino e ci era sembrato assolutamente disponibile ad averci con sé anche a Milano. Noi avevamo dato piena disponibilità, chiedendo unicamente di essere sostenuti nelle spese di viaggio, vitto e alloggio, essendo io residente a Roma”.

Ma proprio l’aspetto economico, ha aggiunto, avrebbe rappresentato lo scoglio: “Sicuramente non mi ha fatto piacere. Ero perfettamente calato nel ruolo e credo fossimo utili anche ai concorrenti. Non credo che verremo sostituiti, anche perché Lupo e Thanat non li trovi in altre persone, siamo inimitabili. La cosa che mi ha lasciato più amarezza è che per Gennarino c’è stato un saluto in studio da parte di Stefano, mentre per me e Thanat no. È come se Gennarino fosse stato riconosciuto a tutti gli effetti come un artista, mentre a noi questo riconoscimento non è stato dato solo perché non percepivamo un vero e proprio cachet”.

“Dispiace solo che non abbia fatto tutto il possibile per averci con sé a Milano. Durante l’ultima registrazione l’ho abbracciato e gli ho detto: ‘Stefano, noi ci contiamo’, e lui mi ha risposto: ‘Lupo, non ti preoccupare’. L’avevo interpretata come una rassicurazione. (…) Non so quanta voce in capitolo abbia avuto rispetto agli autori, ma un conduttore ha sempre un peso su queste cose. Credo che abbiano semplicemente deciso di fare a meno di noi“.

Quindi, la chiosa: “L’uscita da Affari Tuoi l’ho accusata emotivamente, ma non voglio portare risentimento né fare polemiche. Il mio obiettivo ora è continuare a lavorare in quest’ambito, senza che questa esperienza rimanga solo un ricordo da raccontare da vecchio”.