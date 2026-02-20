Piero Cassano, dai Matia Bazar ai successi con Oxa, Ramazzotti e D’Avena: “Sempre controcorrente”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di un artista, in cui i riflettori si spostano. Non si spengono, ma cambiano direzione. Illuminano non più il volto sul palco, bensì le mani che hanno scritto, corretto, inciso, guidato. Illuminano il lavoro invisibile. Il Premio “DietroLeQuinte”, consegnato a Piero Cassano in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, ha proprio questo significato: riconoscere chi ha costruito la storia della musica italiana non cercando il centro della scena, ma rendendo possibile la scena stessa. E Cassano, a pensarci bene, è sempre stato lì. Nel punto esatto in cui nasce una canzone. Co-fondatore dei Matia Bazar, autore di brani entrati nella memoria collettiva come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Cavallo Bianco, Messaggio d’amore, è uno di quegli artisti che hanno saputo cambiare pelle senza mai perdere identità. Due vittorie al Festival di Sanremo, un terzo posto, decine di partecipazioni, milioni di dischi venduti nel mondo. E poi il lavoro da autore e produttore: Anna Oxa, Mina, Eros Ramazzotti, Cristina D’Avena, Tina Turner. Canzoni che hanno attraversato continenti, lingue, generazioni. Canzoni che spesso hanno avuto più vita fuori dall’Italia che dentro. Canzoni che hanno riportato artisti in cima alle classifiche internazionali, senza che qui se ne sapesse quasi nulla. Ma ciò che colpisce, ascoltando Piero Cassano parlare, non è la lista dei successi. È il modo in cui ne parla. Piero Cassano non racconta la carriera come una scalata. La racconta come una responsabilità. Non misura il valore in classifiche, ma in verità emotiva. Non difende il passato per nostalgia, ma per coerenza. Il suo è un pensiero netto: il bianco è bianco, il nero è nero. La tecnica non basta. Il successo cercato per denaro non arriva. La musica deve nascere da un’emozione autentica, da un incontro, da un “buongiorno” diverso che ti cambia la giornata. Dietro le quinte, per lui, non è un luogo fisico. È una posizione morale. È il posto di chi compra il biglietto per il concerto di un artista che ha contribuito a rendere grande, senza chiedere nulla. È il posto di chi preferisce far parlare una melodia invece della propria immagine. È il posto di chi continua a lavorare con giovani artisti cercando purezza di voce e non effetti speciali. E poi c’è l’uomo. C’è il bambino che cantava nelle chiese di Genova come voce bianca. C’è il giovane che faceva il parrucchiere la mattina mentre costruiva un sogno musicale la sera. C’è l’amico che non dimentica un assegno ricevuto quando tutto stava per crollare. C’è il marito che ricorda con dolcezza la gelosia della moglie per una canzone scritta in venti minuti e diventata immortale. C’è il padre che vede nei figli l’estensione di un amore. Il Premio “DietroLeQuinte” non è un premio alla carriera nel senso più retorico del termine. È un riconoscimento a un modo di stare nella musica. Un modo controcorrente. Coerente. A volte scomodo. Sempre autentico. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Piero Cassano non si limita a ripercorrere successi e collaborazioni. Si mette a nudo. Parla di cuore, di carattere, di perdita, di giovani talenti su cui scommette oggi. Parla di ciò che lo fa arrabbiare e di ciò che lo emoziona ancora. E soprattutto parla di sogni. Perché, anche dopo una vita trascorsa a scrivere la colonna sonora di intere generazioni, Piero Cassano continua a sognare. Non di tornare al centro della scena. Ma di restare fedele a se stesso. Dietro le quinte. Lì dove, da sempre, nascono le canzoni vere.

C’è una sua canzone che fa parte della mia vita da sempre. Non era dei Matia Bazar, ma di Anna Oxa: Pensami per te. A mio avviso era un brano straordinario.

“Sì, molto bello. Tuttavia, se devo essere sincero, di quell’album ha avuto maggiore successo Quando nasce un amore, anche per la spinta del Festival di Sanremo e per tutto ciò che quell’evento comporta. Sa su che cosa mi induce a riflettere? Mi domando come sia possibile che determinati risultati restino poco conosciuti. Spesso non si sa davvero quale percorso compiano le canzoni una volta uscite dall’Italia. Le faccio un esempio concreto. Quando nasce un amore è stata tradotta da Ricardo Montaner, un artista sudamericano di grande rilievo. Ha voluto inciderla immediatamente e ne ha vendute quasi due milioni di copie in tutta l’America Latina. Mi inviò un fax (parliamo di fax, quindi può immaginare il periodo) nel quale mi ringraziava più volte. Scrisse: ‘Piero, purtroppo la mia carriera era in declino. Quando ho ascoltato Cuando nace un amor, ho deciso di inciderla subito. Sono tornato ai vertici delle classifiche’. E allora penso a quanta musica italiana di grande valore, non soltanto la mia, abbia avuto un percorso importante all’estero senza che qui se ne sia pienamente consapevoli”.

Erano anche altri tempi. Non esisteva l’apparato di comunicazione di oggi. Accadevano fatti straordinari senza che se ne avesse notizia. Oggi basta entrare in una classifica come Los 40, che non è nemmeno di vendite, per dare l’impressione di aver raggiunto traguardi eccezionali.

“Ha perfettamente ragione. Le racconto un altro episodio. Un giorno, a Bellagio, dove risiedo, incontrai un amico che non vedevo da molto tempo. Mi disse: ‘Piero, sai che Solo tu sta riscuotendo un enorme successo in Colombia?’. Non ne ero a conoscenza. Pensavo si trattasse semplicemente della nostra versione in spagnolo dei Matia Bazar. Invece non era così, si trattava di una nuova versione. E parliamo di una canzone che nel 1978 o del 1979, aveva partecipato anche al Festival di Viña del Mar, vendendo solo in Sud America oltre due milioni e mezzo di copie. E che in Italia aveva già superato il milione e duecentomila copie e in Francia, sempre cantata in italiano, oltre un milione e mezzo, restando cinque settimane in classifica. Sono numeri impressionanti”.

Impressionanti anche perché si trattava di copie effettivamente vendute.

“La fermo un attimo. Sente? È un applauso (ride, ndr). Ho applaudito perché ha espresso un concetto fondamentale: erano copie reali. Oggi non è possibile fare lo stesso confronto e genera preoccupazione. Una preoccupazione che non riguarda l’artista, il produttore o l’autore. Non è questo il punto. Riguarda la musica italiana nel suo complesso. Continuiamo a fare riferimento ai grandi successi internazionali di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Il Volo e Zucchero. Sono artisti che mantengono una presenza solida, organizzano tournée imponenti e hanno un seguito autentico nel mondo. Molti altri nomi che oggi sembrano dominare la scena, però, all’estero sono quasi sconosciuti. È un aspetto che colpisce profondamente: dalla Svizzera in poi nessuno sa chi siano, a cominciare dai più blasonati o presenti sui mass media”.

Per non parlare dei biglietti distribuiti gratuitamente per riempire i palasport. Sui social si scrive “sold out”, ma a un euro riuscirei a riempirli anch’io che sono stonato…

“Potrebbe però sistemare la voce con l’autotune e farcela (ride, ndr)”.

Lei è stato al Festival di Sanremo più di venti volte, sempre da protagonista. Ricevere quest’anno un premio intitolato “DietroLeQuinte” non ha un sapore un po’ ironico?

“Fino a un certo punto. E le spiego anche il perché. Come artista e autore ho vinto due Festival di Sanremo con i Matia Bazar: E dirsi ciao, nel 1978, e Messaggio d’amore, nel 2002. Nel 2001 è arrivato anche un terzo posto con Questa nostra grande storia d’amore, interpretata da Silvia. C’è stato anche un primo premio tra i Giovani con Laura Bono nel 2005 e un terzo posto, sempre tra i Giovani, nel 1988, con Lijao. Osservando con lucidità il mio percorso, i traguardi più significativi sono arrivati come autore e produttore. Tanto che preferisco definirmi autore/produttore. Quando si lavora con Anna Oxa, Mina, Eros Ramazzotti, Cristina D’Avena, Mireille Mathieu, Demis Roussos, Sergio Dalma e molti altri, diventa evidente che il contributo determinante si realizza dietro le quinte. Mi sento profondamente legato ad Adesso tu, come Eros Ramazzotti e come il grande Adelio Cogliati, che purtroppo non c’è più. E altrettanto a Una storia importante. Eros ha preso spunto proprio da quel brano per raccontare il suo ultimo tour mondiale, le cui date continuano ad aumentare. Le confesso, però, un aspetto personale: ho sempre mantenuto i piedi per terra”.

In che senso?

“Quando decisi di lasciare in passato i progetti legati a Eros Ramazzotti (e lo preciso con chiarezza: la scelta fu mia, non il contrario, come talvolta si racconta) nessuno mi allontanò. Sa perché? Dopo sette album e milioni di copie vendute nel mondo, se fossi stato un discografico e avessi avuto un contrasto con Cassano, non lo avrei lasciato andare. Lo avrei tenuto, anche con un carattere non semplice, perché i risultati erano evidenti. C’è un altro episodio che rende bene l’idea di che cosa significhi lavorare dietro le quinte. Per il concerto di Eros a San Siro del prossimo giugno, mia figlia e io abbiamo acquistato i biglietti come qualsiasi altro spettatore. Non ho chiesto nulla a nessuno. Più dietro le quinte di così è difficile immaginare. E, dunque, il premio ‘Dietro le quinte’ è pienamente coerente con chi sono sempre stato”.

A proposito di lavoro dietro le quinte e di nuove versioni di brani che hanno fatto la storia: che cosa prova un autore quando la versione originale viene modificata in modo significativo? Che effetto le fa ascoltare una sua canzone interpretata diversamente rispetto all’idea iniziale?

“Posso dirle una riflessione personale: mi considero fortunato. Se Anna Oxa ma anche Eros Ramazzotti non esegue sempre le note esattamente come le avevamo scritte e concordate all’inizio, è del tutto naturale. Fa parte dell’evoluzione di un brano. Anche quando salivo sul palco e interpretavo canzone dei Matia Bazar, per esempio Cavallo bianco, nella mia parte tendevo a modificarla leggermente. È un processo spontaneo: nel momento in cui viene eseguita davanti al pubblico, la canzone prende vita. La fortuna più grande è stata ascoltare quei brani ripresi da Pavarotti, Bocelli, Laura Pausini, Giorgia. In situazioni simili, qualunque dettaglio passa in secondo piano. Anche se una nota non coincide perfettamente con quella scritta, non conta. Si ascolta con ammirazione. C’è stato però un caso particolare: Cose della vita. La musica è interamente mia, mentre il testo è di Eros Ramazzotti e Adelio Cogliati. Quando Tina Turner l’ha interpretata, è stata lei a decidere: ‘Scelgo io il brano per il duetto con Eros e lo voglio cantare a modo mio’. Se fossi stato in studio, forse avrei suggerito di partire subito con un’impostazione pienamente coerente con la sua identità artistica. Essendo Tina Turner, avrebbe potuto adattare tonalità e linea melodica al proprio timbro, alla propria estensione, al proprio stile. Invece ha scelto di mantenere la tonalità di Eros. Avrei proposto un approccio diverso, più aderente alla sua voce. Ma che osservazione si può muovere, considerando gli artisti di cui stiamo parlando? Hanno onorato quelle canzoni scegliendole e facendole proprie”.

Considerando i brani scritti per altri interpreti, non posso non citare Cristina D’Avena. Per la mia generazione Nanà Supergirl e Pollon combina guai sono state vere e proprie colonne sonore dell’infanzia. Anche quelle sigle hanno avuto diffusione internazionale. Che effetto le fa sapere di aver accompagnato la crescita di un’intera generazione?

“È vero. E qui le confido un altro aspetto personale: per molti anni ho evitato di dichiarare apertamente la paternità di Pollon combina guai. Sa perché? Chi ha scritto Cavallo bianco, chi ha composto per i Matia Bazar, chi ha vinto il Festival di Sanremo, chi ha firmato Musica è (che considero, forse con un po’ di parzialità, un piccolo punto di svolta rispetto alla produzione italiana del 1988) potrebbe aver esitato ad associare il proprio nome a una sigla televisiva. Musica è dura oltre undici minuti, in un periodo in cui i brani raramente superavano i quattro minuti, quattro e venti se in dissolvenza. Eravamo tornati alla forma della suite, dopo esperienze come i Colosseum o i Pink Floyd. In quel contesto mi chiedevo se fosse opportuno dichiarare di aver scritto anche Pollon combina guai. Un discorso simile vale per l’inno della Juventus. Il primo mi fu richiesto da Mike Bongiorno, che venne in studio e disse: ‘Deve scrivere un inno destinato a rimanere nella storia della Juventus’ (imita la voce del presentatore, ndr). Risposi che mi occupavo di progressive con i Jet e che il progetto sembrava lontano dal mio ambito musicale. Eppure, lo scrissi, e vendette milioni di copie. La Juventus, in quegli anni, era praticamente l’unica squadra italiana stabilmente presente in Coppa dei Campioni. Con tanti italiani all’estero, quando uscì il 45 giri la Durium (l’etichetta discografica, ndr) rimase sorpresa dai risultati. Il produttore mi disse: ‘Ma si rende conto? Perché perde tempo con pop e rock? Dovrebbe scrivere sigle, fare di tutto’. A suo modo aveva ragione. Pollon, l’inno della Juventus, Nanà, Sailor Moon, sono tutti tasselli di uno stesso percorso.

Esiste, tuttavia, un “dietro le quinte” di Piero Cassano più difficile da individuare: quando e in che modo la musica entra nella sua vita? È lei a incontrarla o è la musica a incontrare lei?

“Da piccolo, frequentavo l’Istituto Champagnat dei Frati Maristi a Genova. In famiglia c’erano voci straordinarie: mio padre e mia madre cantavano in modo splendido, così come mia zia e mio nonno. Erano tutti intonati, con timbri molto belli. Naturalmente interpretavano i brani del loro tempo: ricordo Vola colomba e molte altre canzoni che oggi forse definirei ingenue, così come talvolta considero eccessive certe produzioni contemporanee della trap o del rap… i cicli nella musica si ripetono sempre. La domenica pomeriggio, quando la famiglia si riuniva, si cantava. Zia, padre, madre, nonna. A quattro o cinque anni ero già immerso nelle armonie e nelle voci. Poi accadde un episodio significativo. A scuola mi sentirono cantare nel coro, mi scelsero e iniziarono le prime esibizioni, se così si possono definire, nelle chiese della zona. La domenica cantavo come voce bianca durante la messa: a San Fedele, a Santa Rita, in corso Sardegna. Per un bambino era un’esperienza straordinaria. Senza rendermene conto stavo proseguendo una tradizione che apparteneva già alla mia famiglia”.

Era un bravo cantante?

“Le dico un’altra verità: non mi considero né un bravo cantante né un grande strumentista. Non eccello al pianoforte, alle tastiere, all’Hammond e ancor meno alla chitarra. Tuttavia, per scrivere una canzone la tecnica non è l’elemento decisivo. Conta l’emozione. Può nascere da un incontro, da un saluto diverso dagli altri che cambia l’inizio della giornata. È da lì che prende forma un’idea autentica. Il mondo è pieno di musicisti dotatissimi, capaci di una tecnica superiore alla mia. Ma a chi desidera comporre suggerirei di non partire dall’abilità esecutiva: bisogna partire da un’esperienza emotiva, da qualcosa che generi un impulso sincero. E soprattutto non bisogna associare il successo esclusivamente al guadagno economico. Questo è stato uno dei segreti dei Matia Bazar: anche quando un brano funzionava, non cavalcavamo l’onda ma cercavamo qualcosa di diverso, che non somigliasse a nient’altro . Nel momento in cui si scrive con l’unico obiettivo del profitto, difficilmente si ottiene un risultato autentico”.

Oggi sembra quasi una sfida con gli algoritmi. Se si scrive per diventare virali, il risultato non funziona.

“Esatto. Oggi molti cantano, suonano o scrivono pensando prima alla visibilità e all’immagine che alla passione o alla qualità artistica. Probabilmente attirerò critiche, ma quando si sale sul palco di Sanremo con capelli colorati in modo eccentrico, il volto truccato di bianco o segni vistosi sul corpo, occorre chiedersi quale messaggio si voglia davvero trasmettere. L’attenzione è rivolta alla musica oppure all’impatto visivo? Su questo punto resto fermo”.

Anche perché la scuola genovese, da Gino Paoli a Fabrizio De André, sembra suggerirci che i soldi erano la cosa che contavano nulla…

“Ha citato Fabrizio. Prima di raccontarle un episodio significativo, desidero chiarire quale fosse l’intento mio, di Carlo Marrale, di Giancarlo Golzi, di Aldo Stellita e della straordinaria Antonella Ruggiero. Dopo Stasera che sera e il successo ottenuto, non sapevamo neppure di essere entrati in classifica. Fu la casa discografica, a luglio o agosto inoltrato, a telefonarci invitandoci a organizzare le date. Non facevamo ancora concerti, non avevamo quella mentalità. Basta analizzare il repertorio dei Matia Bazar per comprenderlo: Stasera che sera è diversa da Cavallo Bianco, che a sua volta è distante da Che male fa, da C’è tutto un mondo intorno e da E dirsi ciao, con cui vincemmo Sanremo nel 1978. Non abbiamo mai seguito un filone, come ho visto fare ad altri gruppi, solo perché richiesto dal pubblico. Ogni volta ci siamo messi in discussione”.

E l’episodio legato a De André?

“Avevamo una sala prove a Genova. Un giorno arrivarono i New Trolls insieme a Fabrizio De André: avevano deciso di realizzare un tour congiunto, probabilmente il primo di De André. Fabrizio capì che attraversavamo un periodo di forte difficoltà economica. Ci sentiva parlare, discutere, preoccuparci per le spese. Al mattino lavoravo come parrucchiere per signora. Aldo Stellita faceva il muratore; stava contribuendo alla costruzione di una chiesa. Una mattina arrivammo in studio e trovammo De André ad attenderci davanti alla porta. Era giunto prima di noi. Disse, in genovese: ‘Vi ho sentiti parlare. Ho deciso che i compensi previsti alla fine delle prove ve li consegno subito’. Eravamo soltanto alla prima settimana. Ci fece un assegno della Banca Commerciale Italiana. Lo depositammo alla Banca Popolare: eravamo in ritardo con i pagamenti e riuscimmo a rimetterci in equilibrio. Un anno fa Il Secolo XIX titolò: ‘Piero Cassano: un assegno di De André ci evitò il fallimento’. È un episodio reale, parte della nostra storia. Mi è stato proposto più volte di scrivere un libro. Non accadrà. Oggi prevale l’interesse per il gossip; le vicende autentiche sembrano suscitare meno attenzione”.

Lo ha visto anche lei di recente. Non voglio tornare sull’argomento, ma quando ha scritto quel post in cui parlava di Antonella Ruggiero, ha notato quante persone lo hanno ripreso?

“Mi crede se le dico che, all’improvviso, mi sono ritrovato con tredicimila follower in più? È sorprendente. Non dovrebbe funzionare così. Per episodi del genere… è difficile capire. Meno con l’episodio di De André. Eppure, è una storia autentica. È una storia di generosità. Se Fabrizio non avesse avuto sensibilità, non avrebbe firmato quell’assegno”.

Se dovesse ripercorrere l’intera sua produzione, che è vastissima, qual è il brano in cui ha messo più cuore? In quale si è esposto maggiormente, anche nella gioia e non soltanto nel dolore?

“Non devo pensarci molto: ne esiste uno scritto in venti minuti. Adelio Cogliati arrivò con il testo di Quando nasce un amore già perfettamente in metrica. Di solito si compone prima la musica e poi si adatta il testo; nell’85–90% dei casi il procedimento è questo. In quel caso, invece, il testo era praticamente definitivo. Mi sedetti al pianoforte di casa con lui accanto e iniziai a costruire la melodia. Il ritmo delle parole era talmente preciso che sembrava suggerire già le note. È come se avesse scritto anche la musica. Il brano nacque così, in modo naturale. È quello che mi è rimasto più profondamente nel cuore. Mia moglie Claudia, che purtroppo è scomparsa nel 2023, lo criticava spesso con affettuosa ironia. Diceva: ‘Se l’hai scritto di getto, deve esserci dietro qualche storia’. Le rispondevo di chiedere ad Adelio che cosa fosse realmente accaduto. Non mi ha mai creduto (sorride, ndr)”.

La gelosia, quando è sana, ha anche un lato positivo.

“Sì, è costruttiva. Rafforza il legame. E oggi Claudia mi manca moltissimo”.

Ha però la fortuna di essere padre. Non sostituisce nulla, ma è una presenza che le ricorda sua moglie ogni giorno. È la prosecuzione di quell’amore: farò di te la mia estensione, si dice proprio in quel brano.

“È il segno concreto di ciò che abbiamo vissuto. Però, sì, mi innamorai artisticamente di Anna Oxa quando arrivò seconda nel 1978, l’anno in cui noi vincemmo con E dirsi ciao. Ha anticipato molte tendenze attuali. Già allora possedeva una visione moderna dell’immagine e della vocalità. Era avanti rispetto ai tempi”.

Tante sono state le voci femminili della sua vita artistica con i Matia Bazar: Antonella Ruggiero, Laura Velente, Silvia Mezzanotte, Roberta Faccani, Luna Dragonieri. Che cosa le hanno lasciato?

“Tutte hanno lasciato un’impronta precisa. Ognuna ha contribuito in modo significativo al percorso del gruppo. Ho un carattere complesso, ne sono consapevole. Anche con i discografici non ho mai avuto rapporti semplici. Per me le posizioni devono essere chiare: il bianco è bianco, il nero è nero. Le sfumature esistono, ma non si può trasformare il grigio in bianco o in nero a seconda della convenienza. Ho sempre espresso con franchezza ciò che pensavo; in alternativa preferisco il silenzio. Tutte le cantanti dei Matia Bazar avevano personalità forti. È forse l’elemento che le accomuna. Talvolta queste personalità si sono scontrate con la mia. Ma una critica non nasce per ferire, ma come conseguenza di un confronto su ciò che è stato detto o fatto. Sono fatto così. Se questa impostazione non viene condivisa, si può prendere un’altra strada. Il percorso, comunque, continua ma ciò non significa che non ci sia rispetto o affetto”.

Piero, in chiusura le rivolgo una domanda forse insolita, ma sono certo che saprà rispondere. Qual è oggi il suo sogno, come artista?

“Il mio desiderio è continuare, alla mia età, a fare ciò che ho sempre fatto nel mio percorso artistico: andare controcorrente. Le faccio un esempio. Quando Eros vinse il Festival di Sanremo Giovani con Terra promessa nel 1984 con un arrangiamento vicino alle sonorità da discoteca di quel periodo, noi pubblicammo un album che includeva quel brano, ma con un’impostazione autorale, melodica e compositiva del tutto diversa. È lo stesso principio che ha guidato i Matia Bazar. Stasera che sera può ricordare, per atmosfera, Per un’ora d’amore, ma poi il percorso si interrompe e cambia direzione. Cavallo Bianco è diverso, C’è tutto un mondo intorno è diverso. Il filo conduttore è sempre stato uno: cambiare. E anche oggi il sogno resta questo: continuare a cambiare”.

Cambiare scommettendo sui giovani…

“Attualmente collaboro con due giovani artisti. Il primo è un tenore che considero di livello internazionale: Matteo Macchioni. A maggio saremo a Malta con un concerto già esaurito. Ha cantato a Cracovia e all’Opéra di Parigi; mia figlia è andata ad ascoltarlo. Con lui stiamo lavorando su un progetto crossover, al confine tra lirica, pop e sonorità contemporanee. La seconda è una cantautrice di grande talento, Cecilia Larosa. Forse mi accompagnerà a Sanremo, ma è ancora presto per dirlo. Li seguo perché in entrambi riconosco purezza vocale e autenticità espressiva. Non c’è costruzione artificiale, né il ricorso a strumenti che compensino eventuali carenze. C’è una voce naturale, credibile. Collaborare con loro mi restituisce energia e motivazione. Sto lavorando anche a un brano in doppia lingua, italiano e calabrese, insieme a Cecilia. Se non si coglie la particolarità di un progetto simile e lo si considera soltanto complesso o poco accessibile, si perde il punto. Proprio lì sta la sfida: valorizzare l’identità e trasformarla in forza creativa. In passato artisti come Maria Carta, Lando Fiorini e Gabriella Ferri hanno costruito percorsi importanti partendo dalla propria tradizione regionale. Nonostante qualche esitazione nel modo di esprimermi, la lucidità non manca: in iniziative di questo tipo può esserci un elemento autentico, capace di aprire nuove strade oggi poco esplorate. Naturalmente tutto dipende dalle persone: da chi comprende il progetto, da chi decide di sostenerlo, da chi sceglie di fidarsi. Ma su questi due giovani artisti nutro una convinzione profonda. Poiché l’idea è di andare in pensione a ottant’anni, restano ancora alcuni anni per continuare a sbattermi, secondo il mio stile. Poi si vedrà”.